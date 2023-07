Tokio Marine comemora 64 anos no Brasil com crescimento de dois dígitos

Este é um mês de julho especial para a Tokio Marine. Além de celebrar o aniversário de 64 anos de operação no Brasil, o período marca os 10 anos da gestão de José Adalberto Ferrara como presidente da companhia. Ao longo desta trajetória, a seguradora vem aumentando, de forma consistente, sua participação no mercado brasileiro com base na estratégia de valorização do Capital Humano; estreito relacionamento com quase 40 mil corretores e assessorias; e excelência na oferta de produtos e prestação de serviços para os clientes.

Entre os meses de janeiro e abril deste ano, a empresa cresceu 19,7% em relação ao mesmo período de 2022, com uma produção de R$ 3,9 bilhões em Prêmios Emitidos, enquanto o mercado no qual atua (sem Previdência, Capitalização e Saúde) teve uma expansão de 14,6%, de acordo com os últimos dados divulgados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados). Considerando o intervalo de doze meses, entre maio de 2022 e abril de 2023, a companhia cresceu 33,1%, com uma produção de R$ 11,5 bilhões.

“No intervalo de 2011 a 2022, a seguradora cresceu mais de 6 vezes, passando de uma produção de R$ 1,6 bilhão/ano para R$ 10,6 bilhões/ano, meta inicialmente prevista para alcançarmos apenas em 2024. Sem dúvida, a linha de atuação da Tokio Marine, baseada no que costumo definir como quatro P’s: Pessoas, Processos, Produtos e Paixão naquilo que fazemos, tem se mostrado muito assertiva. Ao fim de cada dia, queremos ter contribuído um pouco mais para a ampliação da cultura do seguro no Brasil”, comemora Ferrara.

Segundo o executivo, um dos maiores diferenciais da companhia é o fato de ser uma seguradora multiprodutos, com um amplo portfólio de soluções em seguros para Pessoas Físicas e Jurídicas. Em 2022, por exemplo, a empresa encerrou o ano celebrando o segundo lugar no ranking entre as maiores seguradoras do País nos ramos de Automóvel, Condomínio e Residencial. Ao mesmo tempo, registrou mais um ano de excelente desempenho na Diretoria de Produtos Pessoa Jurídica, com uma produção superior a R$ 3 bilhões, ratificando seu apetite por Grandes Riscos.

A seguradora também tem investido continuamente no desenvolvimento de novas tecnologias a serviço da transformação digital e da automação de processos, peças-chave para garantir agilidade e prover atendimento rápido e eficiente em plataformas como website, aplicativo móvel, WhatsApp, Facebook Messenger e chat online dotado de Inteligência Artificial.

A expectativa da Tokio Marine é a de manter o desempenho de dois dígitos até o fim do ano, considerando também a projeção da CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras), de um crescimento de 11,1% para o mercado como um todo. “Sou uma pessoa otimista por natureza, e tenho absoluta confiança no potencial da indústria securitária de ser um dos motores da recuperação econômica do País. De nossa parte, continuaremos trabalhando diariamente para atender com excelência e agilidade as demandas de nossos parceiros de negócios e segurados”, afirma Ferrara.

Revista Apólice