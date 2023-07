Susep abre novas vagas para estágio de nível superior

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) continua com oportunidades de estágio remunerado para estudantes de ensino superior em diversas áreas.

O processo seletivo já está em andamento e a Susep abriu novas oportunidades para estudantes de comunicação social (publicidade e propaganda) e de relações públicas, além de disponibilizar vagas exclusivas para PcD (pessoas com deficiência), nos cursos de administração e direito.

Todas as vagas são para a carga horária de 6 horas diárias, com bolsa mensal no valor de R$ 1.125,69 e vale transporte no valor de R$10,00 por dia efetivamente estagiado.

Vagas em aberto

Para participar do processo seletivo de estágio da Susep, não há cobrança de taxa e os interessados devem se inscrever diretamente no site do Super Estágios, pesquisando pelo código da vaga, conforme tabela acima.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail super.r[email protected] ou pelo WhatsApp 21 97311-4905.

N.F.

