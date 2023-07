SulAmérica lança plataforma para corretores criarem sites de vendas

Com objetivo de garantir as melhores oportunidades de vendas aos corretores parceiros, a SulAmérica lançou a plataforma Meu Contrata Fácil. A ferramenta possibilita ao profissional a criação do seu próprio e-commerce para a comercialização dos seguros de vida da companhia. Com a novidade, o processo de compra e venda do produto acontece 24h para todo o Brasil de maneira ágil, segura e intuitiva, otimizando tempo e eliminando problemas de espera com os clientes.

A utilização da plataforma é gratuita, sem taxa de início ou anuidade. Com ela, os corretores podem criar um site personalizado (com logomarca, imagens, textos, cores e indicar seus contatos e redes sociais) e têm opções de ferramentas de gestão que ampliam a visão estratégica do negócio, além de aumentar a rede de relacionamento, parcerias e novos canais de venda.

Outro diferencial da ferramenta é o acompanhamento diário das vendas e a gestão de carrinhos de compras abandonados, com soluções práticas para evitar que a compra não seja efetivada. “A plataforma é um marco inovador em uma empresa que vem avançando e investindo cada vez mais em tecnologia e soluções que garantem melhorias para a vida das pessoas”, afirma Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica.

O executivo ressalta que, com a ferramenta, os profissionais de vendas poderão ter ainda maior incremento em suas rendas, com o aumento de ganhos e oportunidades de negócio com as compras on-line. “A plataforma Meu Contrata Fácil é única no mercado e personalizável para as necessidades de cada profissional, oferecendo toda a segurança necessária para uma gestão e compra bem-sucedida que atende a uma demanda do corretor e do usuário final”, complementa Bernardes.

Quem já usa aprova o negócio. É o caso de Maxsuel Fonseca dos Reis, CEO da Wellmax Seguros, que presta serviço para a SulAmérica e criou o e-commerce Link. “A ferramenta possibilita que o corretor de seguros crie sua própria loja, de maneira simples, ágil e muito segura. Além disso, ela complementa o trabalho na busca por parcerias com lojas físicas e online, potencializando as vendas e aumentando, expressivamente, os ganhos financeiros. O Meu Contrata Fácil chegou para fazer a diferença na vida do profissional, corretor de seguros, e mostrar a importância dos seguros para a sociedade”, afirma Reis.

O Meu Contrata Fácil está disponível para os corretores no Portal do Corretor, em Gestão de Vendas e Negócios, na opção Oportunidade SulAmérica.

Revista Apólice