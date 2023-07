SulAmérica é copatrocinadora da Orquestra Sinfônica Brasileira

Com o objetivo de promover acesso à saúde emocional também por meio da cultura e da arte, a SulAmérica torna-se copatrocinadora da temporada 2023 da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB). O calendário de concertos vai até dezembro e inclui apresentações em três locais da cidade do Rio de Janeiro: Theatro Municipal, Cidade das Artes e Sala Cecília Meireles.

Fundada em 1940 pelo Maestro José Siqueira, a Orquestra Sinfônica Brasileira é o mais tradicional conjunto sinfônico do país, reconhecida por realizar turnês pelo Brasil e exterior, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia. Durante mais de 80 anos de trajetória, foram mais de 5 mil concertos realizados.

“A Orquestra Sinfônica Brasileira traz a universalidade da música como sua proposta de valor. E, para a SulAmérica, como gestora de saúde, faz parte do seu propósito cuidar do que faz bem, do que inspira e faz a vida melhor. Por isso promovemos atrações como esta, conectando cultura e entretenimento, que têm relação direta com o bem-estar”, comenta Simone Cesena, diretora de Marketing da companhia.

Para conferir a programação completa de concertos e adquirir ingressos, basta acessar o link.

N.F.

