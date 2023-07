SulAmérica apoia campanha “Julho Neon”

A SulAmérica apoia, pelo terceiro ano consecutivo, o Julho Neon, campanha de conscientização realizada pela Sinog (Associação Brasileira de Planos Odontológicos) com o objetivo de democratizar o acesso à saúde bucal no Brasil. Criado em 2021, o movimento já impacta mais de 58 milhões de pessoas no país.

Entre as iniciativas da seguradora para endosso à campanha, estão a oferta de descontos de até 40% na contratação dos produtos da linha Odonto Individual a partir de três pessoas na modalidade anual, com o uso do cupom “JULHONEON”, ao efetuar a compra à vista no PIX, Cartão ou Boleto entre os dias 24 e 31 de julho no site ou por meio de corretores de seguros.

Também serão entregues kits de higiene bucal em Paraisópolis, segunda maior comunidade da cidade de São Paulo, como parte do propósito da companhia de democratizar o acesso à saúde, além de publicados conteúdos e histórias de pessoas impactadas pela ação nas redes sociais da SulAmérica para impulsionar a visibilidade do Julho Neon.

A campanha tem a finalidade de destacar a importância do acesso aos tratamentos odontológicos, prevê valorização do trabalho dos profissionais da saúde bucal e chama a atenção da população para a necessidade de cuidados para prevenção de doenças e para o tratamento odontológico. Atualmente, o Brasil é o país com o maior número de dentistas no mundo, segundo dados do CFO (Conselho Federal de Odontologia), e, ainda assim, grande parte da população nunca teve a oportunidade de fazer uma consulta.

Desafios da odontologia suplementar

Um dos problemas que a odontologia suplementar enfrenta é que saúde bucal ainda é vista de forma secundária, em relação aos benefícios ofertados pelas empresas aos seus colaboradores. A conscientização sobre a importância da saúde bucal vai além do olhar da saúde da cavidade oral, pois existem diversas doenças médicas originárias na boca, como, a endocardite bacteriana, uma inflamação das estruturas internas do coração. Ou seja, o cuidado com a saúde bucal está inserido nos cuidados da saúde geral. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, quatro a cada dez brasileiros perdem todos os dentes depois dos 60 anos.

“Na SulAmérica, o Julho Neon é mais que um movimento, é uma nova oportunidade de conscientização e disseminação da importância da saúde bucal em nosso país. Reforça nossa preocupação contínua em viabilizar acesso à prevenção e tratamento de qualidade para valorização do sorriso brasileiro”, finaliza Tereza Veloso, diretora Executiva de Operações e Relacionamento com a Rede Credenciada.

N.F.

Revista Apólice