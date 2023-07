Sompo Seguros lança Programa de Estágio 2023

A Sompo Seguros acabou de lançar seu Programa de Estágio 2023. Voltado a estudantes de Administração de Empresas, Marketing, Economia, Estatística, Ciências Atuariais, Ciências Exatas, Ciências de Dados e Engenharia com previsão de conclusão do curso de graduação a partir de 2025, o programa disponibiliza a oportunidade de os estudantes ingressarem no mercado de trabalho, estar em contato com profissionais e vivenciar a prática de seus campos de estudo. A Companhia de Estágios é a responsável pelo processo seletivo e as inscrições para as 15 vagas disponíveis na sede da companhia em São Paulo (SP), em um modelo de trabalho híbrido, podem ser feitas até o dia 4 de agosto.

“A Sompo Seguros está entre as maiores seguradoras do Brasil e do mundo. Somos reconhecidos pelo alto nível técnico de nossos especialistas e pelas nossas práticas de qualidade de vida e bem-estar”, destaca Alfredo Lalia Neto, presidente da companhia. “Estamos entre as Melhores Empresas para Trabalhar pela Great Place to Work e valorizamos a diversidade e o respeito. Acreditamos que agregar pessoas de diferentes origens, vivências, e estimular a troca de conhecimentos é essencial para promover a inovação e o desenvolvimento profissional”, avalia.

“O mercado de seguros é um segmento em amplo crescimento e que propicia excelentes condições para a construção de uma carreira. Existe uma demanda significativa por profissionais qualificados e iniciar uma jornada nesse ramo traz uma excelente perspectiva de crescimento”, observa Celso Ricardo Mendes, diretor Executivo da empresa. “Temos uma cultura pautada na potencialização dos talentos dominantes, que está em todas as etapas da jornada do colaborador dentro da empresa, desde o momento de candidatura e contratação, passando por todo o processo de acompanhamento do desenvolvimento profissional. Ou seja, após identificados seus pontos fortes, a pessoa pode aplicá-los para melhorar o aprendizado e o desempenho das funções diárias”.

“Além de um Programa de Qualidade de Vida e Bem-Estar que se destaca, nosso Programa de Estágio também foi aprimorado ao longo dos anos para ser uma porta de entrada dos universitários ao mercado de trabalho ao mesmo tempo que é um recurso para formarmos talentos para o setor de seguros. A maioria dos estagiários de edições anteriores foram efetivados e iniciaram a carreira em nossa companhia”, afirma Roberta Caravieri, superintendente de RH da Sompo Seguros. “Contamos com talentos que começaram a carreira anos atrás como estagiários e hoje já ocupam posições na companhia em diversos setores. Ou seja, as pessoas realmente têm a oportunidade de protagonizar sua carreira aqui na companhia” conclui.

Serviço

Programa de Estágio Sompo Seguros 2023

Cursos Elegíveis: Administração de Empresas, Marketing, Economia, Estatística, Ciências Atuariais, Ciências Exatas, Ciências de Dados e Engenharia

Previsão de conclusão da Graduação: A partir de 2025

Conhecimentos exigidos: Pacote Office

Jornada de Trabalho: Das 9h00 às 16h45 (1h45 de almoço)

Modelo de Trabalho: Híbrido

Localização: São Paulo (SP)

Benefícios: Vale-transporte, Vale-refeição, Seguro de Vida, Convênio Médico e Odontológico, Descontos em academias, 13o. Bolsa-Auxílio, Day-off no mês de aniversário, Quick Massage, Acupuntura, além de fisioterapia laboral e serviço médico-ambulatorial.

Prazo de Inscrição: Até 04/08/2023 através deste link.

N.F.

Revista Apólice