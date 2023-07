Sincor-SP fecha parceria com Megaluzz

Para oferecer mais benefícios aos associados, o Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo) anunciou a nova parceria firmada com a Megaluzz para prestar serviços de recrutamento, seleção e contratação, implantação de processos e treinamento com menor custo aos corretores de seguros.

Uma empresa de recursos humanos estratégico, a principal característica da Megaluzz é entregar serviços que abrangem a técnica e comportamento, garantindo que os colaboradores façam o que precise ser feito, além de assegurar produtividade e alta performance no trabalho.

Segundo a fundadora, Bruna Garcia, o benefício certamente gerará bons resultados. “Nossa mentoria e apoio é, principalmente, para aquele corretor que quer crescer, mas não sabe por onde começar. Nós estamos totalmente ligados ao resultado da empresa”, garantiu.

Com uma estrutura bem formada e especializada, a captação de talentos do Brasil todo se dá pelas plataformas InfoJobs, Linkedin e Catho Indeed. A Megaluzz oferece combos a partir de R$ 398 por mês, que incluem imersão prática e metodologia exclusiva para corretores de seguros.

Os associados do Sincor-SP que estiverem interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected]. As informações detalhadas do serviço estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice