Em 2023, segurados já receberam mais de R$ 6 bilhões em indenizações

O último levantamento da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), com base nos dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), revelou que o pagamento de sinistros registrado apenas em maio de 2023 foi de R$ 1,4 bilhão, alta de 12,6% em relação a maio de 2022. Somados os cinco primeiros meses de 2023, o valor corresponde a R$ 6,2 bilhões, cifra 7,7% maior do que o mesmo período do ano passado.

Desse valor, aproximadamente R$ 3,4 bilhões, ou 55% do total, dizem respeito às indenizações do seguro de Vida (modalidades Coletiva e Individual); seguido por 17% no Prestamista (R$ 1,1 bilhão), 13% em Acidentes Pessoais (R$ 816 milhões), além de outros 14% nos demais ramos. As maiores variações entre os benefícios pagos estão no Viagem (97,0%), Funeral (29,7%) e nos seguros Dotais (26,2%).

Arrecadação cresce no acumulado do ano

O estudo ainda aponta que os prêmios de seguros de pessoas alcançaram R$ 24,4 bilhões no quinquemestre, valor 8,6% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Analisando apenas o resultado de maio, foram R$ 5,2 bilhões em prêmios, cerca de 5,2% de incremento quando comparado ao mesmo mês de 2022.

A estatística de crescimento por ramos de seguros de pessoas é liderada pelo seguro de Vida, representando 48% do total de prêmios; depois vem o Prestamista com 28%; outros 12% em Acidentes Pessoais e também 12% nos demais tipos. O primeiro (Vida) cresceu 10,9% no período, impactado principalmente pela elevação na modalidade Individual, que teve incremento de 17,2%. Ao mesmo tempo, o seguro Funeral registrou aumento de 18,4%, enquanto o Viagem subiu 22,3% na mesma base de comparação.

N.F.

Revista Apólice