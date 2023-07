Seguros de carros elétricos têm regras específicas

Os carros elétricos estão vivendo um momento de expansão no mercado mundial. Dados divulgados pelo site Statista.com informam que a receita no mercado de veículos elétricos está projetada para atingir US$ 561,30 bilhões em 2023. Espera-se que a receita mostre uma taxa de crescimento anual (CAGR 2023-2028) mundial de 10,07%, resultando em um volume de mercado projetado de US$ 906,70 bilhões até 2028. Já as vendas unitárias do mercado de veículos elétricos devem atingir 17,07 milhões de veículos em 2028 e espera-se que o preço médio do mercado de veículos elétricos em 2023 seja de US$ 52,78 mil. Do ponto de vista internacional, mostra-se que a maior receita será gerada na China.

No Brasil, segundo dados divulgados pelo Estadão Mobilidade, o segmento de automóveis elétricos foi impulsionado em 2021. De janeiro a dezembro, foram emplacados 34.990 veículos, aumento de 77%, em comparação ao ano anterior. O fato se deu também por conta dos lançamentos das marcas e do avanço da infraestrutura de recarga no Brasil. Contudo, é importante mostrar que do volume de vendas apenas 2.851 unidades são de carros 100% elétricos.

E para os brasileiros que moram nos Estados Unidos, é importante saber como funciona o seguro para carros elétricos por lá. A BRZ Insurance, corretora de seguros brasileira que atua focada na venda de seguros para a comunidade de brasileiros e latinos que moram nos EUA, traz informações sobre o tema.

Seguro de carro elétrico x seguro de carro convencional: Antes de adquirir um carro elétrico, é preciso levar em conta que seu seguro é mais caro do que o de um carro convencional. Isso se dá pois eles costumam custar mais e geralmente demandam reparos mais caros, isso acaba refletindo nas taxas da apólice. Por exemplo: se em um acidente, grande ou pequeno, acontecer algum dano à bateria de um veículo elétrico, o custo para substituir esse componente-chave pode exceder os US $15.000. Para alcançar o mesmo valor de reparo em um carro convencional, o estrago tem que ser muito grande, o que tem menores probabilidades de acontecer.

Economizando no seguro do carro elétrico: Mantendo um bom histórico de reivindicação de seguros, incluir em outra apólice existente e até fazer cursos de direção defensiva é uma boa maneira de economizar na hora de contratar o seguro. Revisar a apólice de tempos em tempos e fazer ajustes de coberturas ou a troca de seguradora também é um outro dica que pode trazer economia.

Assistência 24h: Assim como em qualquer seguro auto, muitas seguradoras oferecem um programa que vai te ajudar em caso de necessidade a qualquer hora. No caso do carro elétrico, a cobertura pode inclusive rebocar o veículo até uma estação de carregamento mais próxima, outras podem, inclusive, oferecer uma estação de carregamento móvel. É importante checar a sua apólice ou, na hora da cotação, se informar de quais assistências estarão inclusas.

Como uma estação de carregamento em casa afeta o seguro residencial: As estações de carregamento mais comuns, podem ser instaladas dentro de uma garagem ou fora de casa, de acordo com a Energy.gov. As instalações devem seguir rigorosos regulamentos locais, estaduais e nacionais. A forma que a instalação pode afetar o seguro varia de seguradora para seguradora. Algumas apólices incluem estações de carregamento nas coberturas residenciais, em outros casos, será necessário acrescentar uma cobertura, o que vai te custar mais no seu seguro residencial. Então, revisar seu contrato e simular novos cenários, antes mesmo de tomar algum tipo de decisão, é a melhor escolha.

