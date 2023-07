Seguradoras faturam R$ 15,8 milhões em maio

A 32ª edição do Boletim IRB+Mercado, divulgada ontem, 26 de julho, pela plataforma IRB+Inteligência, mostra que as seguradoras faturaram cerca de R$ 15,8 bilhões em maio, alta de 11,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. A maior variação mensal verificada foi no segmento Crédito e Garantia com crescimento de 22,1%.

No acumulado do ano, por sua vez, o setor emitiu R$ 73,4 bilhões em prêmios, variação positiva de 14%, na comparação com maio do ano passado. Com crescimento de dois dígitos em quase todos os segmentos, a maior alta do período foi Automóvel com 19,9%.

O relatório, que considerou números publicados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) em 17/07, indica que a sinistralidade geral de maio apresentou queda de 9,9 pontos percentuais (p.p.) em relação ao mesmo mês de 2022, fechando em 42,2%. Já nos cinco meses iniciais do ano, a redução foi de 13,7 p.p. frente ao mesmo período de 2022, totalizando 45,2%.

Por segmento

Em maio, Vida faturou R$ 5,2 bilhões e cresceu 4,6%, encerrando o acumulado do ano com avanço de 8,7% frente ao mesmo período de 2022. A maior variação nominal foi o produto Seguro Viagem, com 18,6%. Nos 5M23, a sinistralidade foi de 29,9% (-2,1 p.p.). Já Automóvel, arrecadou R$ 4,8 bilhões e, com isso, evoluiu 13,7% fechando os 5M23 com crescimento de 19,9%. A sinistralidade no ano foi de 60,2%, redução de 14,2 p.p em comparação a igual período em 2022.

Danos e Responsabilidades faturou R$ 2,9 bilhões, em maio, obtendo alta de 18,4% em relação ao mesmo mês em 2022. No ano, o crescimento foi de 14% ante o mesmo período em 2022, devido, principalmente, ao desempenho do produto Riscos Nomeados e Operacionais, da linha de negócio Patrimonial, com variação de 25,4%. A sinistralidade reduziu de 47,2% para 40,4% Individuais contra Danos emitiu R$ 1,2 bilhão em prêmios, em maio, variando 9% e fechou os cinco primeiros meses do ano com avanço de 13,2%. Para ambos os períodos, o avanço foi devido, sobretudo, aos seguros Compreensivo Empresarial e Residencial. A sinistralidade foi de 35,9% no ano, o que representou redução de 4,3 p.p. em relação à maio de 2022.

O faturamento de Rural chegou a R$ 1,1 bilhão em maio. O segmento Rural evoluiu 14,5% nos cinco primeiros meses de 2023 em relação ao acumulado de 2022, graças aos R$ 5 bilhões arrecadados neste ano. Já no quinto mês de 2023, a variação foi de 13,9%. A sinistralidade em maio foi de 24,3% e no acumulado anual foi 45%, ambos com melhora do indicador em relação aos mesmos períodos de 2022. Já Crédito e Garantia faturou R$ 557 milhões, em maio, encerrando o mês com a maior variação nominal em relação aos demais segmentos: 22,1%. No acumulado de 2023, Crédito e Garantia evoluiu 18,9%, atrás apenas do Automóvel e influenciado, majoritariamente, pelo produto Garantia Segurado – Setor Público (22,9%). A sinistralidade atingiu 90,6%, aumento de 72,2 p.p. frente à maio de 2022, devido à elevação dos sinistros ocorridos na linha de negócio Garantia, principalmente, nos produtos Garantia Segurado – Setor Público e Privado.

