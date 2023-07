Seguradora ALM amplia serviços através de jornada digital

Com objetivo de oferecer proteção atrelada aos serviços financeiros para os segurados, a Seguradora ALM e a Dimensa fecharam uma jornada de trabalho, ao construir uma plataforma que vai integrar Banking e Seguros em um só lugar.

Ao integrar os sistemas financeiros às soluções digitais, a plataforma BaaS da seguradora vai oferecer aos clientes a comodidade de realizar pagamentos, acompanhar transações, acessar serviços financeiros, consultar suas coberturas, ampliá-las, avisar eventuais sinistros, dentre outras funções. Essa abordagem integrada agrega valor ao público-alvo, simplificando suas interações com a empresa e proporcionando uma experiência unificada.

As companhias se uniram para o desenvolvimento de seu primeiro produto, voltado para o público que adquire Seguros de Vida, Seguro Pet, Seguro Residencial, dentre outras modalidades.

Alexandre Dominguez, CEO da ALM, afirma que é possível desenvolver soluções digitais personalizadas para atender a um segmento que busca acesso simplificado aos serviços financeiros. “Com uma combinação única de tecnologia e bancarização, a empresa oferece soluções para seguradoras que desejam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. O sistema possui uma interface dinâmica com funcionalidades avançadas, como integração com sistemas de contratação, gestão de sinistros e acompanhamento de apólices, a solução permite que os usuários tenham total controle e transparência sobre suas apólices de seguros.”

Caio Bretones, diretor executivo da unidade digital da Dimensa, explica que é possível atuar com um setor que segue em constante desenvolvimento. “Essa união com a Seguradora ALM nos deixou prontos para enfrentar os desafios e as demandas desse mercado em constante evolução, capacitando as seguradoras a se destacarem e a prosperarem no cenário digital, através das plataformas BaaS e IaaS.”

“Em conjunto com a ALM, iniciaremos no mercado de seguros, demonstrando nosso compromisso em acelerar a transformação digital nesse setor. A união entre tecnologia avançada e possibilidade de uma oferta financeira ampla permitirá que a ALM ofereça uma experiência excepcional aos seus clientes, garantindo agilidade, praticidade e segurança em todas as etapas do processo”, afirma Letícia Moschioni, gerente CX e novos negócios da unidade Digital da Dimensa.

N.F.

Revista Apólice