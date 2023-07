Qualicorp oferece atendimento multicanal para clientes

A Qualicorp disponibilizou uma gama de canais para que os clientes tenham maior acessibilidade e meios possíveis para entrar em contato com a administradora. O objetivo é oferecer opções em diversas plataformas para um atendimento seguro, ágil e qualificado, sempre visando o conforto e a resolução de dúvidas.

Atualmente, o cliente encontra opções de atendimento via aplicativo, site, WhatsApp, por telefone, pelas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, e também presencialmente na capital paulistana.

“Todos os canais têm o objetivo de fazer do atendimento algo fácil e com as devidas resoluções. Temos o compromisso de ouvir atentamente as demandas de nossos consumidores para juntos, chegarmos às melhores soluções para suas necessidades”, afirma Nilva Ramos Silvino, diretora de Relacionamento com Clientes na Qualicorp.

Além de canais acessíveis e a possibilidade de diversos pontos de contato, a empresa investe em treinamentos e novas tecnologias para apoiar os profissionais na busca de um atendimento efetivo e qualificado.

Abaixo, confira como é possível entrar em contato com a Qualicorp:

– Aplicativo “Qualicorp”, disponível no Android e iOS;

– WhatsApp: (11) 4004 4400;

– Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4400;

– Demais regiões: 0800 016 2000;

– SAC: 0800 779 9002 (todo Brasil);

– Presencial: Casa do Cliente (Av. Paulista, 475 – São Paulo)

N.F.

Revista Apólice