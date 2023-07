Pottencial prevê crescimento acelerado do seguro de Máquinas e Equipamentos

O volume recorde de recursos destinados pelo governo federal para financiar a agricultura brasileira de agosto de 2023 a junho de 2024, aumentou o otimismo do setor de seguros com o segmento de máquinas e implementos agrícolas. Além dos R$ 364,22 bilhões anunciados para apoiar grandes e médios produtores rurais, chamaram a atenção do mercado os R$ 77,7 bilhões que serão liberados para a agricultura familiar, por meio do Pronaf, 34% mais que em 2022 e o maior valor da série histórica. O plano traz ainda a redução dos juros na linha do Pronaf para máquinas e implementos agrícolas, de 6% para 5% ao ano.

Ao mesmo tempo em que a indústria prevê uma nova onda de modernização da frota de equipamentos agrícolas, as seguradoras acreditam que as medidas abrirão as portas desse mercado para os pequenos produtores, que agora recebem um incentivo maior para profissionalizar ainda mais os seus negócios, o que implica diretamente na busca de soluções de redução de riscos e a ampliação da cultura do seguro para esse segmento.

A análise é do head de Canais Estratégicos da Pottencial Seguradora, Paulo Marchezine. Segundo ele, as contratações do produto Máquinas e Equipamentos já vêm crescendo de forma exponencial em 2023, mas ainda existe o desafio de se chegar a todas as camadas, especialmente nos pequenos produtores.

“Cada vez mais, percebemos os produtores rurais buscando o seguro de Máquinas e Equipamentos para a proteção de seu patrimônio. Entretanto, a agricultura familiar é uma fatia ainda carente desse tipo de solução”, afirma Marchezine.

Nos primeiros seis meses deste ano, a Pottencial registrou crescimento surpreendente de 40% nas vendas do produto Máquinas e Equipamentos. “Com um Plano Safra tão robusto, e a nossa expectativa inicial de crescimento já superada no primeiro semestre, acreditamos que manteremos essa mesma evolução na distribuição do produto até o final de 2023”, projeta o executivo.

O desempenho positivo alcançado pela Pottencial no produto Máquinas e Equipamentos neste primeiro semestre, segundo Marchezine, se deve a estratégia da seguradora em combinar alta tecnologia embarcada na oferta do produto, o que permite facilidade de acesso e agilidade na contratação. Além disso, a empresa conta com uma área dedicada ao atendimento dos canais de distribuição especializados, inclusive aos que apoiam a agricultura familiar, como cooperativas de crédito, além da proximidade também de outros grandes players, ligados diretamente aos setores abrangidos no Plano Safra.

“Nossa estratégia de distribuição do produto através de canais estratégicos (Instituições Financeiras, Concessionárias e Montadoras), proporciona aos parceiros a possibilidade de customização e implantação de jornadas amigáveis na oferta dos seguros. Em poucos segundos, é possível contratar uma apólice nossa no ambiente totalmente digital”, finaliza Marchezine.

