Porto promove promoção de seguro viagem

Com as férias escolares chegando, muitas pessoas aproveitam o período para viajar com a família e amigos. Para que tudo seja tranquilo, o seguro viagem é primordial para não deixar um imprevisto estragar toda a experiência. Pensando nisso, a Porto Seguro está promovendo a campanha de férias, que oferece até 40% de desconto no produto com o cartão Porto Bank.

O produto conta com coberturas para diversas ocasiões, como o extravio de bagagem, cancelamentos, remarcação de passagem, além de atendimento médico e cuidados hospitalares para qualquer emergência de saúde. Além disso, clientes dessa carteira contam com 20% de desconto no aluguel de malas e 10% de desconto para hospedagem domiciliar de pets.

Os descontos disponíveis para a contratação do seguro viagem diretamente com o corretor são os seguintes:

– 25% OFF com o cupom FERIASATE35 nos planos internacionais;

– 10% OFF com o cupom FERIASATE35 nos planos nacionais;

– 5% OFF pagando com o Cartão Porto Bank;

Para Carlos Gondim, diretor-executivo de Vida e Previdência da seguradora, esse tipo de produto é indispensável para todos terem um passeio tranquilo. “Quando vamos viajar queremos que tudo ocorra da melhor forma possível para ser uma experiência única. Contar com um seguro nesses momentos é superimportante para evitar dores de cabeça que podem custar mais caro que a própria viagem”.

O mês de maio foi marcado por uma alta procura pelo serviço, já com turistas fazendo o planejamento de férias. “Os destinos internacionais estão sendo os mais buscados por brasileiros que querem aproveitar o período para relaxar em julho”, comenta Gondim.

A companhia conta com mais de 30 mil corretores parceiros para auxiliar na escolha do melhor pacote de viagens para cada ocasião. Mais informações sobre o seguro viagem da Porto podem ser conferidas neste link.

N.F.

Revista Apólice