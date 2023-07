Porto oferece cabos de carregamento para veículos híbridos e elétricos

Compartilhar no

Compartilhar no

A Porto é uma empresa comprometida com ações de sustentabilidade e entende a importância de trazer os aspectos sociais, ambientais e de governança (ASG) para dentro dos negócios. Pensando nisso, a vertical de Seguros vem implementando iniciativas para reduzir e compensar os impactos das operações, bem como para agregar valor aos seus clientes e públicos com os quais se relaciona.

Além do lançamento da cobertura de cabos de carregamento para veículos híbridos e elétricos, a seguradora conta com 30 estações de recarga nos Centros Automotivos na Grande São Paulo para que as pessoas possam utilizar gratuitamente, sejam segurados ou não. A companhia é pioneira nessa ação.

A Porto possui também 5 guinchos elétricos em operação distribuídos na Grande São Paulo e em Curitiba, além de uma frota de bicicletas e carros elétricos que atendem aos nossos clientes. As iniciativas visam contribuir para a melhoria da mobilidade urbana e a redução das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera.

N.F.

Revista Apólice