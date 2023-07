Porto estende assistência 24 horas para amigos e familiares de clientes

Para colocar em prática a valorização do cuidado com si mesmo e para com o próximo, a Porto Seguro está promovendo uma condição especial para os clientes do Seguro Auto (incluindo Moto). Os segurados podem solicitar um serviço de assistência residencial 24 h para amigos ou familiares​​. A novidade pode ser solicitada até 30 de setembro.

O compartilhamento de benefícios e cuidados está disponível com um atendimento por apólice ativa e contempla reparos hidráulicos, elétricos e para eletrodomésticos, além de limpeza de calha, desentupimento e substituição de telhas. Para isso, o endereço onde o serviço será realizado deve ser diferente do fornecido na apólice e limitado a 50 km de distância.

Rivaldo Leite, CEO da Porto Seguro, reforça as vantagens da condição especial. “Para os corretores, é um atrativo que só tem a somar na carteira de opções. Para os consumidores, é uma oportunidade de estender carinho com as pessoas queridas. Sabemos a importância de poder contar com uma boa assistência em momentos assim. E para nós, é uma forma de presentear, com todo o cuidado que desejamos, aqueles que confiam em nossos serviços e produtos”, comenta.

A novidade não consome o saldo de serviços já contratados pelo segurado e permanece ativa até 30 de setembro de 2023. Para mais informações, o cliente deve consultar o seu corretor.

N.F.

Revista Apólice