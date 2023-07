Portal de Negócios da Bradesco Seguros apresenta novidades em Previdência

A Bradesco Vida e Previdência disponibilizou novas funcionalidades de Previdência no Portal de Negócios, espaço dedicado aos corretores para auxiliá-los a incrementar as vendas e otimizar sua rotina de trabalho. As novidades incluem um card para acompanhamento do status da proposta do produto implantado, segunda via de documentos (proposta, boleto, lâmina de rentabilidade e regulamento), informe de rendimentos, consulta a saldo da carteira, painel de gestão do cliente e do corretor e, em fase final de implantação, solicitação de transferência interna e comercialização com pagamento via PIX.

“Seguimos intensificando esforços para evoluir em nossa estratégia de transformação digital, visando aprimorar a jornada do corretor na oferta de consultoria e comercialização dos nossos produtos e serviços”, destaca Rafael Barroso, superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência.

As novas funcionalidades se somam a outros recursos já oferecidos no segmento de Previdência Privada, como inscrição e aportes em planos individuais e empresariais, simulador de renda e benefício fiscal, comercialização digital de produtos de pensão e materiais de apoio para venda.

Criado com base em pesquisas realizadas diretamente com o corretor, o Portal de Negócios oferece, entre outros, os seguintes benefícios:

Visualização de pendências em formato de cards: Resumo das principais ações que o corretor precisa efetuar, seja uma proposta não concluída, um sinistro ou uma parcela em atraso;

Avaliação de oportunidades: Permite ao profissional identificar os “leads” para potencializar as vendas, podendo qualificá-los e, se for o caso, inserir observações e comentários.

Área de notícias: Página de informações com conteúdo de interesse dos parceiros comerciais, divididas por produtos e temas, incluindo matérias divulgadas por outros canais informativos, como e-mail e whatsapp, além de conteúdos exclusivos.

Plataforma Universeg: Sistema com características de streaming que funciona como hub de conteúdos multidisciplinares e em diferentes formatos, para apoio no desenvolvimento pessoal e profissional. Os conteúdos são divididos por categorias e destacados por assuntos, de acordo com o interesse dos usuários.

N.F.

Revista Apólice