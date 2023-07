PicPay lança seguro que protege Pix realizado com outros bancos

O usuário do PicPay agora vai poder proteger o Pix realizado com o saldo em carteira e também com outros bancos conectados via Open Finance. Os usuários que tiverem o Seguro Carteira Digital, que também resguarda compras com cartão, terão o benefício expandido automaticamente e sem custo adicional ao longo de julho. O lançamento chega no mesmo momento em que a companhia alcança mais de um milhão de apólices de seguros contratadas.

No mês passado, banco transformou seu aplicativo para reunir todas as contas do usuário e permitir que ele movimente a vida financeira, mesmo entre instituições terceiras, desde Pix a pagamentos de boletos, em um lugar só.

“Com os avanços do Open Finance, além de trazer uma experiência melhor, é necessário inovar em produtos que contemplem essa nova jornada. Foi isso que fizemos ao ampliar a abrangência do Seguro Carteira Digital e dar cobertura aos serviços que nossos clientes mais utilizam”, diz Frederico Trevisan, executivo responsável pelas operações de Seguros e Cartões no PicPay.

O Seguro Carteira Digital é um produto personalizável, que protege transações Pix, transferências, compras com saldo e cartões cadastrados a partir de R$ 5,60. A cobertura abrange imprevistos de até R$ 5 mil.

O seguro também é o único no mercado que oferece proteção digital para transações após roubo de informações pessoais ou invasão após cliques em mensagens e links suspeitos. Esse serviço ainda monitora ataques e fraudes ocorridas no ambiente digital, 24 horas por dia.

Outra vantagem é que a contratação dá direito ao usuário participar de sorteio mensal de um Iphone 14. No PicPay, o usuário também tem disponível o seguro para o celular. Os produtos foram criados com a Kovr Seguradora, que atua na criação de soluções personalizadas com parceiros.

Open Finance na jornada ‘core’

Além de permitir que o usuário acesse e movimente qualquer conta pelo PicPay com a mesma facilidade que ele acessa uma outra ‘aba’ da internet, a fintech tem trabalhado para incorporar os benefícios do Open Finance em todas as jornadas do usuário. Uma delas é a melhora da análise do score de crédito.

Atualmente, o PicPay tem mais de 3,8 milhões de consentimentos no Open Finance, com uma taxa de sucesso na jornada de mais de 80% e está à frente de bancos tradicionais, que aderiram primeiro ao sistema.

O PicPay tem dentro de casa a expertise do Guiabolso, que foi precursor do sistema no país antes de ser integrado totalmente pela companhia. Na visão de Thiago Alvarez, executivo de Open Finance no banco e quem implementou os primeiros passos da inovação no Brasil, a novidade só reforça como a inovação pode trazer praticidade, melhores produtos e economia para o brasileiro.

“Com apenas um único produto, o usuário vai poder proteger os outros aplicativos bancários conectados ao PicPay. Isso mostra como a inovação pode melhorar o dia a dia financeiro e gerar um impacto verdadeiramente positivo para as pessoas. Essa é só uma das inúmeras possibilidades que a inovação vai permitir”, diz Alvarez.

Para reunir todas as contas no app, basta o usuário ir em Carteira, clicar no símbolo “+” ao lado da aba PicPay, onde aparece o saldo, e conectar a que desejar. O seguro está sendo disponibilizado gradualmente para a base que aderiu ao Open Finance.

N.F.

Revista Apólice