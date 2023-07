Petlove expande sua área de planos de saúde e chega à região Norte

O mercado pet em Belém possui grande potencial. Segundo dados do Grupo Petlove, a região Norte do país conta com 7 milhões de pets, sendo que a capital do Pará possui 516 mil cães e gatos. Com o novo investimento na cidade, a empresa passa a oferecer sua cobertura de planos de saúde aos pets da capital paraense, com possibilidades a partir de R$ 49,90. Belém é a porta de entrada para a área de saúde da holding pet na região Norte e essa escolha levou em consideração que a cidade possui uma ótima estrutura veterinária profissional, especialistas e clínicas importantes, além de uma população animal crescente.

Isso se expressa na expectativa de vidas a serem contempladas pelo serviço da Petlove: até o final de 2023, a previsão é que os estados do Norte representem 5 mil pets atendidos pelos planos, sendo que Belém deve ser responsável por 2 mil mil deste total. Com o início da operação na capital, a área de saúde da empresa completa seu objetivo de atuar em todas as regiões do Brasil.

Em 2022, somente no segmento de saúde, a empresa conquistou um crescimento de 140% no número de pets cobertos em comparação ao ano anterior, saltando de 45 mil para 110 mil animais cadastrados em todo o território nacional. Atualmente, o setor de saúde corresponde a 15% do faturamento anual da empresa. A Petlove estima um crescimento de 200% em novas vidas ainda em 2023 e uma receita de R$ 650 milhões até 2025.

A rede dos planos veterinários da companhia chega à Belém já contemplando 14 parceiros credenciados, além de atendimento a domicílio e especialidades como cardiologia, dermatologia, ortopedia, gastrologia e nefrologia. Ao longo do segundo semestre, os atendimentos serão ampliados para as cidades do entorno da capital do Pará.

De acordo com Fabiano Lima, CEO da divisão de saúde da Petlove, os planos específicos para animais ainda são uma alternativa pouco conhecida por parte da população, mesmo com opções mais acessíveis e que trazem uma série de vantagens para beneficiar os consumidores desde a consultas e check-ups rotineiras até situações mais complexas. Procedimentos de cuidados básicos para a saúde do pet (como consultas, principais vacinas, atendimento emergencial, exames laboratoriais e exames simples de imagem) e atendimento veterinário em domicílio são cobertos nas modalidades dos planos oferecido na região, assim como auxílio funeral/cremação e microchipagem e localizador pet 100% gratuitos.

“Os tutores costumam enfrentar situações desagradáveis quando os pets adoecem, que vão desde a preocupação com os animais ao imprevisto financeiro pelo atendimento veterinário. A missão dos planos de saúde da Petlove é democratizar o acesso a serviços veterinários, e, por isto, nossos planos são sem distinção de idade, porte ou doenças pré-existentes para novas adesões, oferecendo soluções para todos os perfis de clientes, com o objetivo de que os pets sejam mais felizes e saudáveis. Pesquisas apontam que apenas 0,5% dos cães e gatos possuem um plano de saúde, número que evidencia um amplo espaço para crescimento, melhorias e inovações. Estamos 100% atentos a essas oportunidades”, afirma Lima.

Vale ressaltar que o Grupo já se faz presente na região Norte via e-commerce, oferecendo um amplo portfólio de produtos e soluções para os consumidores finais. São mais de 22 mil clientes cadastrados no Repet, programa de compras recorrentes da empresa, nos quais os itens mais adquiridos são os dos segmentos de alimentação, medicamentos e higiene, como rações, antipulgas e carrapatos, areias, tapetes higiênicos, vitaminas e petiscos.

N.F.

Revista Apólice