Oxigênio Aceleradora busca startups de TI em parceria com a Liga Ventures

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras e viabilizar oportunidades dentro do ecossistema de Tecnologia da Informação, a Oxigênio, hub de inovação da Porto, está com vagas abertas para seu mais novo ciclo de aceleração, em parceria com a Liga Ventures, vai conectar startups e grandes empresas para geração de negócios. As inscrições para a 17ª edição do programa vão de 4 a 23 de julho e podem ser feitas por meio do site da aceleradora.

Há sete anos no mercado, a Oxigênio já criou mais de 120 projetos e acelerou 96 startups dos mais diversos segmentos. Agora, o hub está em busca de soluções focadas no ramo de TI e tem como principais assuntos de interesse a Inteligência Artificial, Data Analytics, Cloud e Cibersegurança. Dentre os temas, aplicações em gestão, controle e cessão de acessos, monitoramento, ações de remediação a riscos cibernéticos, computação na nuvem, FinOps, integração, gestão e visualização de dados de TI e áreas de negócios, gerenciamento e atendimento de chamados e gestão do conhecimento e eficiência em programação são algumas das atividades que têm sinergia com o que a Oxigênio busca para o próximo ciclo.

Para Maurício Martinez, gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Porto e da Oxigênio, a concentração em temáticas do universo de TI é uma nova aposta da aceleradora. “Para este 17º Batch, queremos encontrar startups cujas ideias vão ao encontro dos negócios que acreditamos serem essenciais para a crescente área de Tecnologia da Informação. Queremos desenvolver projetos inovadores para a Oxigênio e para o mercado como um todo”, comenta o executivo.

Durante o período de aceleração, as soluções selecionadas terão mentorias exclusivas com os executivos da Porto e Oxigênio e os especialistas de mercado, além do acompanhamento da equipe da Liga Ventures e um networking intenso com profissionais da área para trocar experiências, acessar estratégias de crescimento, geração de negócios e exposição para o mercado.

“Nossa missão é conectar organizações que são referência a startups para que elas possam, juntas, realizar trocas enriquecedoras que ajudem a alavancar a agenda de inovação aberta no Brasil. Essa parceria de longa data com a Oxigênio Aceleradora tem gerado resultados muito positivos, o que torna ainda mais satisfatório poder seguir alcançando esse propósito com o lançamento de mais uma edição do programa de aceleração, dessa vez focada no universo de TI”, conta Rogério Tamassia, co-fundador da Liga Ventures.

As inscrições para o 17º Batch da Oxigênio Aceleradora vão até 23 de julho neste link.

N.F.

Revista Apólice