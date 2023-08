Minuto Seguros explica como manter a casa segura durante viagens

Compartilhar no

As viagens em família, conhecidas por seus momentos de lazer e descanso, às vezes podem gerar preocupação caso os moradores não tenham dedicado uma atenção especial à segurança da residência. Em função disso, a Minuto Seguros dá dicas de como proteger a residência nestes períodos em que ela pode ficar mais vulnerável.

Para Fábio Botignon, gerente de Seguros da corretora, há algumas alternativas que podem ajudar a manter o imóvel seguro durante a ausência dos proprietários e que também podem ser mantidas após esse período. “A instalação de um sistema de alarme pode ser um dos primeiros passos para investir em uma maior segurança da casa. Colocar câmeras na calçada ou apontadas para as portas de entrada é uma forma de registrar possíveis invasões e, atualmente, muitos sistemas de câmeras podem ser acessados à distância pelo celular. Além disso, o complemento geral de toda a proteção também passa pela contratação de um seguro residencial, que conta, por exemplo, com cobertura para roubo ou furto de bens, garantindo a indenização caso esses eventos aconteçam”, acrescenta.

Outro ponto importante é a iluminação, que, além de passar segurança para quem está chegando na casa, contribui para que não haja pontos que sirvam como esconderijos, colaborando também com a proteção das pessoas que passarem por ali. É possível instalar lâmpadas comuns ou com timers e sensores fotoelétricos, que acendem assim que alguém estiver passando em frente à residência, funcionando como mais um alerta.

Deixar a casa sem movimentação aparente também pode contribuir para que ela fique mais suscetível a possíveis furtos. Caso tenha animais de estimação, deixá-los passear pela garagem também é uma alternativa válida. “Durante as viagens, não deixe a sua casa totalmente sozinha. Procure uma pessoa de confiança, de preferência que more perto, para fazer o recolhimento das correspondências, acender uma luz à noite e conferir se tudo está bem”, pontua o executivo.

O gerente da Minuto Seguros também alerta para que a vulnerabilidade das janelas seja observada, já que elas são um dos principais pontos de violação em caso de furtos. “Evite muita exposição do interior da sua residência. Nas janelas que dão para a rua, o ideal é que os vidros sejam laminados, pois, em caso de tentativa de quebra, ele apenas trinca e não estilhaça. Aqui também é possível contar com a cobertura do seguro residencial para danos causados em portas e janelas”, afirma Botignon.

Mesmo voltando a atenção para essas dicas, Botignon reforça a importância da contratação de um seguro. Este tipo de apólice é fundamental para minimizar eventuais danos e prejuízos. “Com o seguro residencial você estará amparado em diversas situações, não só em casos de roubo e furto, mas outros prejuízos que também podem ocorrer enquanto a família estiver viajando, como danos da natureza, problemas elétricos, ou até algo como um cano estourado. É uma forma de manter o seu bem sempre protegido”, finaliza.

