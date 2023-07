Mercado de seguros arrecada R$ 148,86 bi no acumulado até maio

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) acabou de divulgar o seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes ao mês de maio de 2023. Os documentos foram produzidos pela entidade com base nos dados encaminhados pelas companhias supervisionadas. A arrecadação do setor supervisionado, no acumulado até maio de 2023, foi de R$ 148,86 bilhões, o que representa alta de 7,9% em relação ao mesmo período de 2022.

Os segmentos de seguros de danos e pessoas, excluindo-se o VGBL, apresentaram crescimento de 13,3% no acumulado até maio de 2023, em relação ao mesmo período de 2022, com uma arrecadação acumulada de R$ 73 bilhões.

Para o superintendente da autarquia, Alessandro Octaviani, a prosperidade do setor deve ser celebrada, mas acompanhada de alguns cuidados por parte dos consumidores. “O mercado segue em crescimento, e muitas vezes um cenário positivo e de confiança no setor pode ser visto como oportunidade para golpes por parte de pessoas mal-intencionadas. Por isso, antes da contratação de qualquer produto de seguro, a Susep orienta que seja realizada uma pesquisa sobre a empresa para certificar que ela é autorizada a operar”, ressalta.

A consulta às empresas autorizadas pela entidade pode ser acessada neste link.

Ainda de acordo com a edição de maio, os seguros de danos continuam apresentando bom desempenho, com crescimento de 16% na arrecadação de prêmios na comparação do acumulado até o quinto mês de 2023 com o mesmo período de 2022.

Na linha de seguros de pessoas, o seguro de vida teve destaque, atingindo o montante acumulado de R$ 11,75 bilhões, valor que representa um crescimento de 10,9% em relação ao mesmo período de 2022.

As indenizações, resgates e sorteios dos segmentos supervisionados pela Susep retornaram à sociedade mais de R$ 20 bilhões em maio de 2023. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, o total foi de R$ 96,05 bilhões.

Estes e outros destaques estão detalhados no relatório Síntese Mensal de maio. O documento pode ser acessado no site da autarquia. Para consultar os dados da autarquia de forma ainda mais dinâmica, é possível acessar o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.

