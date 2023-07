MDS Brasil adquire Unificado Corretora de Seguros

Seguindo seu plano de expansão e consolidação no segmento de consultoria de riscos no mercado nacional, a MDS Brasil incorporou a Unificado, corretora especializada na operação de venda consultiva de programas de seguros para pessoa jurídica, entregando soluções de transferências de risco e atendimento de sinistros para clientes corporativos, em qualquer parte da cadeia produtiva e também em operações de infraestrutura.

Operando há 23 anos no mercado, a Unificado Seguros desenvolveu especialidade no segmento de seguros corporativos. Com uma visão ampliada dos riscos dos clientes e do seu patrimônio, a proposta de trabalho da corretora é mapear cada uma das ameaças de perdas de bens, de riscos às pessoas e à imagem das instituições. A empresa trabalha na proteção de operações logísticas, riscos patrimoniais, perdas financeiras, responsabilidade civil e, ainda, na área de benefícios.

Para Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Américas Regional Manager da Brokerslink, a compra da Unificado traz significativos ganhos de escala, capilaridade e geração de valor para ambas as marcas. “Ao passar a integrar o Grupo a MDS, a Unificado agrega não somente a especialização em soluções para operações logísticas, mas também uma equipe de profissionais qualificados e uma grande carteira de clientes, que passam a contar com todos os produtos e serviços que a MDS tem a oferecer. Por ter sua sede em Curitiba, a operação reforça, ainda, a nossa presença na região Sul do país”, afirma o executivo.

Na visão do CEO da MDS Re Brasil & VP de Riscos Empresariais, Thiago Tristão, a aquisição é estratégica porque os profissionais da Unificado utilizam metodologia própria de gestão dos riscos, e estão aptos para entregar as melhores soluções. A partir de levantamentos elaborados pela área de identificação de riscos e da coleta de informações econômico-financeiras do segmento de atividade do cliente, a corretora consegue elaborar uma estrutura de transferência de riscos mais confiável. Outra vantagem dessa análise é a de levar informações consistentes para o mercado segurador, tornando os processos mais ágeis e obtendo soluções mais econômicas.

“O seguro desempenha um papel importante no gerenciamento de riscos de uma empresa, sendo parte de uma estratégia abrangente e integrada. Pensando nisso, a Unificado Seguros, além de identificar os riscos, apresenta um programa de gestão desses riscos, que poderá contemplar novos valores e garantias, necessárias à preservação dos bens pessoais dos clientes, ou do patrimônio da empresa e da continuidade do negócio. Dessa forma, a experiência e metodologia utilizada pela Unificado agregará muito valor ao trabalho que já desenvolvemos”, comenta Tristão.

Para Fulvio Augusto Freitas de Paula, diretor da Unificado, esta operação representa uma oportunidade extraordinária. “Acabamos de completar 23 anos e, ao longo deste tempo, a corretora proporcionou tranquilidade e segurança a milhares de clientes ao conectá-los às melhores companhias de seguros do mercado. Bilhões de reais em patrimônio foram protegidos neste período, com uma trajetória pautada em valores éticos inegociáveis. Acreditamos que a MDS possui um alinhamento perfeito com a nossa visão e ambição de crescimento”, destaca o executivo.

“Desde o início, ao conhecermos melhor a MDS, nos identificamos com a sua maneira de fazer negócios e nos impressionou a quantidade de executivos de alto nível reunidos na companhia. Entendemos que essa somatória seria de grande contribuição para as demandas de linhas de seguro e resseguro de nossos clientes, e também para o aperfeiçoamento de nossas equipes. Estamos felizes com o este resultado”, afirma, Charles de Barros Silva, superintendente Técnico Comercial da Unificado Seguros.

N.F.

Revista Apólice