Mapfre registra lucro de 120 milhões de euros no 1º semestre

A Mapfre encerrou o primeiro semestre de 2023 com resultados expressivos na operação brasileira. Durante esse período, a unidade do Grupo no país obteve um lucro líquido de 120 milhões de euros, superando em quase três vezes (172%) a cifra alcançada no mesmo período do ano anterior, que foi de 44,2 milhões de euros.

A emissão total de prêmios também registrou crescimento, na ordem de 9,4%, chegando a 2,4 bilhões de euros nos seis primeiros meses do ano. Apesar da leve desvalorização do Real no semestre (-0,4%), o crescimento na emissão de prêmios se deve, principalmente, à evolução positiva dos negócios de Seguro Rural e de Vida, que cresceram 10% e 14%, respectivamente. Com uma rápida adaptação das tarifas em função da inflação, o segmento de automóveis cresceu 1,5% em prêmios no Brasil.

O CEO da Mapfre no Brasil, Fernando Pérez-Serrabona, explica que a seguradora está confiante em seu potencial de crescimento no país. “Estamos otimistas em nossa capacidade de continuar crescendo de forma sustentável no Brasil, com solidez e direcionamento estratégico, mesmo diante de um cenário que ainda impõe desafios econômicos. Nos últimos anos, temos implementado uma série de iniciativas para aperfeiçoar e dar mais eficiência aos nossos processos operacionais, melhorando a experiência do cliente e adaptando os modelos de tarifação e subscrição de riscos”, explica o executivo. “Continuaremos investindo em inovação e tecnologia para seguirmos competitivos nos nossos diversos ramos de atividade. O Brasil é um mercado estratégico para a empresa”, afirma.

Mapfre no mundo

Globalmente, os prêmios da Mapfre cresceram quase 15% no 1º semestre, atingindo 14,3 bilhões de euros, com aumento significativo em todos os mercados e suas operações. O crescimento reflete uma melhoria generalizada do negócio, com elevação de 11% no segmento Não Vida e de 29% em Vida, principalmente devido ao desempenho da Espanha e do Brasil.

A receita do Grupo entre janeiro e junho deste ano foi de 17 bilhões de euros, representando um aumento de 15% em relação ao mesmo período de 2022. Já o lucro líquido foi de 317 milhões de euros (-6%).

