Mapfre quer homologar 14,5 mil prestadores com critérios ASG até 2024

A MAPFRE tem o compromisso de que a sua cadeia de fornecedores seja sustentável e incorpore, progressivamente, práticas ambientais, sociais e de boa governança em todos os processos. A meta é que, até 2024, 100% dos mais de 14,5 mil prestadores da rede preferencial dos Seguros Residencial e Auto e da área de Compras com atuação no Brasil, Espanha, México, Porto Rico, Peru, Alemanha e Estados Unidos, estejam homologados com critérios ASG (ambientais, sociais e de governança).

Para isso, foi desenvolvida uma metodologia própria de homologação ASG, que permite avaliar e incentivar que as práticas dos prestadores de negócio estejam alinhadas com a estratégia de sustentabilidade da companhia. O modelo identifica fatores de risco ligados ao cumprimento de normas relacionadas a temas como meio ambiente, direitos humanos, segurança e saúde no trabalho, corrupção e segurança da informação, atribuindo uma pontuação entre 0 e 100, que permite estabelecer planos de ação individualizados para acelerar a implantação de medidas que protejam o planeta e impulsionam a transparência e a ética nos negócios.

No início de 2019, a seguradora iniciou o processo de homologação em sua rede preferencial, com a adequação de mais de 5 mil prestadores de vários países aos critérios ASG. A companhia possui um Modelo Operacional de Gestão de Prestadores (MOP), que zela pelo cumprimento do rigor técnico e pela eficiência operacional e de responsabilidade de sua cadeia de fornecimento. A empresa também adotou uma série de normas básicas que estabelecem critérios econômicos, ambientais, sociais e de governança, que devem ser cumpridas por todos, como rejeitar qualquer tipo de discriminação no ambiente de trabalho, assédio, trabalho infantil, corrupção, entre outros.

O compromisso de homologação de prestadores instituído pela Mapfre faz parte de seu Plano de Sustentabilidade 22-24 e se soma à campanha global de conscientização corporativa da companhia, que tem como mote #AParteQueNosToca.

Relatório de Sustentabilidade 2022

Recentemente, a MAPFRE divulgou a edição 2022 do seu Relatório de Sustentabilidade com ações e metas atingidas no Brasil. Produzido em linha com diretrizes internacionais, o documento apresenta, de forma clara e transparente, o desempenho da companhia de forma integrada às iniciativas ASG. O relatório é um dos principais documentos de comunicação com os stakeholders, funcionando como uma ferramenta de divulgação de metas, resultados e indicadores.

Dentre os resultados ambientais atingidos pela MAPFRE no Brasil em 2022, estão a redução da pegada de carbono em 45%; redução do consumo de energia em 17%; substituição de 50% da frota para veículos híbridos e utilização de 77% do consumo elétrico com origem de fontes renováveis. Na área social, a empresa demonstrou seu compromisso com a equidade e a inclusão, atingindo 52% de promoções no ano. Além disso, ampliou a contratação de pessoas com deficiência, totalizando 5% da força de trabalho e desenvolveu cursos de formação em educação financeira para os colaboradores.

