Mapfre aprimora jornada de sinistro auto com notificações via WhatsApp

A MAPFRE anunciou mais uma inovação para aprimorar a experiência dos clientes. Agora, o processo de acompanhamento de sinistro para os segurados da carteira de automóveis, motocicletas e caminhões da companhia será automatizado, o que permite que eles recebam atualizações em tempo real sobre o status do atendimento por meio do WhatsApp. Com essa implementação, a seguradora passa a oferecer uma experiência ainda mais rápida e personalizada aos consumidores para mantê-los informados sobre o andamento do processo de sinistro de forma prática e acessível.

A integração com o WhatsApp oferece uma série de vantagens para os clientes. Além da facilidade de receber as notificações em um aplicativo amplamente utilizado no país, os clientes também poderão interagir diretamente com a equipe de atendimento da empresa, esclarecendo dúvidas, fornecendo informações adicionais e acompanhando o progresso do seu sinistro de forma simples e conveniente.

A atualização do modelo de notificação de sinistros da companhia é fruto de um trabalho transversal realizado ao longo dos últimos meses e envolve diversas áreas da companhia, como Processos e Transformação Operativa, Sinistro Auto, Contact Center, Clientes e Formação. O resultado é a criação de um robô capaz de buscar as atualizações do sinistro no sistema e enviar automaticamente notificações sobre o status atual para os clientes através do WhatsApp.

“O sinistro é um processo importante no negócio de seguros e um momento delicado para o segurado. Ao digitalizar o contato e notificar o cliente por meio do WhatsApp, estamos avançando mais um passo em direção à melhoria da experiência dos clientes, de forma eficiente e rápida, reforçando nossa relação de confiança e transparência com os clientes”, explica o diretor geral de Operações da Mapfre, Roberto Junior De Antoni.

Uma pesquisa de satisfação realizada com segurados que participaram da fase piloto do projeto revela que 86% aprovaram a nova jornada. Além disso, 91% das pessoas que receberam as mensagens via WhatsApp não precisaram estender o atendimento para algum outro tipo de canal, o que indica que as mensagens têm sido eficazes para transmitir o status e esclarecer eventuais dúvidas dos segurados.

Na avaliação do diretor executivo de Automóvel da Mapfre, Luiz Padial, o novo modelo garante que os clientes se sintam envolvidos e informados em todas as etapas do processo de um sinistro. “O principal benefício do autosserviço dos segurados é a agilidade no atendimento e redução nos tempos de resposta, o que permite que eles tenham acesso imediato às informações relevantes sobre o status de seus sinistros e também redução no trabalho operacional do corretor ”, afirma o executivo.

Confira as etapas disponíveis no novo modelo digital:

– Notificação do aviso de sinistro aberto;

– Solicitações de documentos ao segurado;

– Comunicações relacionadas a peritos/reparos;

– Avisos sobre reparos autorizados;

– Acesso a todo o histórico do sinistro;

– Opção de interagir com o responsável pelo processo na opção “Fale com a Seguradora”.

N.F.

Revista Apólice