Mapfre anuncia novo diretor geral de Planejamento Estratégico e Transformação

A Mapfre anunciou a contratação de Hugo Assis como o novo diretor geral de Planejamento Estratégico e Transformação da companhia no Brasil.

Com uma sólida carreira de 25 anos nas áreas de seguros e serviços financeiros, Assis traz consigo uma vasta experiência em liderança de projetos de transformação e digitalização, além de expertise em vendas multicanal e marketing. O executivo é formado em administração de empresas pela PUC-SP e possui especialização em Finanças pela Fundação Dom Cabral e em Marketing pela Adelphi University School of Business, nos Estados Unidos.

A atuação de Hugo Assis e de seu time será essencial para impulsionar e tracionar importantes projetos da companhia no país. “Estou muito feliz em assumir esse novo desafio na MAPFRE, e confiante de que poderei contribuir para que a seguradora continue a crescer e se consolidar como uma das mais inovadoras empresas do mercado. Minha prioridade será impulsionar a inovação e a expansão do negócio, aproveitando as oportunidades existentes e explorando novos projetos”, afirma o executivo.

N.F.

