MAG Seguros disponibiliza plataforma MAG 365

A MAG Seguros apresentou aos corretores de todo o país a plataforma MAG 365, um espaço que reúne todas as informações relacionadas aos incentivos e benefícios para corretores e parceiros de vendas. Com a ferramenta, a companhia oferece uma série de oportunidades e vantagens exclusivas, proporcionando uma experiência mais integrada e vantajosa para todos os envolvidos.

Nuno David, diretor Comercial e de Marketing da seguradora, destaca os benefícios que o sistema trará para os profissionais do setor. “A MAG 365 é uma plataforma de incentivos inovadora, projetada para elevar a experiência dos corretores e parceiros de vendas a um novo patamar. Com as informações disponíveis na ferramenta, os profissionais encontram o detalhamento de cada uma das campanhas e percebem de forma ainda mais clara que cada real vendido se transforma em benefícios reais, proporcionando economia em produtos e serviços, além de oportunidades incríveis de premiações”.

A plataforma MAG 365 oferece aos participantes a chance de conhecer melhor sobre as campanhas da companhia, como o cobiçado ‘Galo de Ouro’, que já presenteou diversos vencedores com viagens para Cancún (México), Inglaterra, Escócia, Las Vegas (EUA), Dubai (Emirados Árabes) e Portugal, entre outros. Além desta, é possível reunir informações sobre as campanhas ‘Acelera’ e ‘Arrebenta’, que semestralmente reconhecem e valorizam os profissionais que mais se destacaram nas vendas, com a possibilidade de viagens nacionais e internacionais, workshops internacionais, cerimônias de reconhecimento e muito mais.

A plataforma MAG 365 também permite que os corretores, a partir de um clique, se tornem parceiros da companhia. Nuno também enfatizou as oportunidades de crescimento profissional proporcionadas pelo programa de relacionamento da companhia.

“Ao se tornarem parceiros MAG, os corretores têm acesso a um programa de relacionamento que amplia suas oportunidades de ganhos e desenvolve suas habilidades profissionais. Ao longo dessa parceria, oferecemos condições especiais na aquisição de produtos e serviços, incrementando sua produtividade e proporcionando mais conforto para você e sua família. Além disso, cada venda realizada soma pontos que podem ser resgatados em forma de produtos”, ressalta.

Saiba como funcionam as campanhas Galo de Ouro e Arrebenta

Galo de Ouro: Tradicional campanha do mercado segurador, premia corretores e funcionários de vendas da MAG Seguros. Os corretores concorrem ao Troféu Galo de Ouro, premiação em dinheiro e uma viagem internacional com acompanhante, que na temporada de 2023, levará os galistas às Bahamas. Os destaques da área de vendas participam da cerimônia de premiação e também recebem reconhecimento pelos resultados obtidos ao longo da temporada.

Arrebenta: Válida de julho a dezembro, a campanha é uma ótima oportunidade de obter conhecimento junto aos principais players do mercado mundial. Os corretores vitoriosos participam de um dos maiores encontros mundiais do mercado segurador: o MDRT. Uma oportunidade única para se desenvolver profissionalmente e se relacionar com os melhores do ramo de seguros de vida e previdência. Já as lideranças comerciais premiadas participam do Congresso LAMP GAMA, da maior associação internacional de líderes do segmento de seguros, investimentos e finanças, em um dos seus maiores encontros globais para o desenvolvimento profissional e de habilidades de liderança.

Para participar, é necessário ter produção válida e estar apto de acordo com os critérios de elegibilidade do regulamento de cada campanha.

