Líder em portabilidade, XP lança previdência com cashback

EXCLUSIVO – Com o objetivo de manter a sua liderança no setor de previdência complementar como empresa não ligada a banco, XP Seguros e Previdência acaba de lançar um campanha de cashback de até R$ 2,5 mil por cliente durante todo o mês de julho. A cada R$ 50 mil aplicados em qualquer dos planos previdenciários oferecidos na plataforma da XP, o cliente recebe a quantia de R$ 250 direto na conta, com limite de até 10 cashbacks, totalizando R$ 2.500 por CPF.

Com R$ 50 bilhões em reservas, a empresa lidera também o ranking de portabilidades. Segundo o head da XP Seguros e Previdência, Roberto Teixeira, o sucesso da seguradora está pautado na proposta de valor da empresa, “porque temos a maior e mais completa plataforma de produtos do mercado, diferenciada em termos de serviços para os clientes”.

A XP é guiada pela tecnologia para o atendimento aos clientes, apostando também no cunho educacional. “Usamos a tecnologia para prover mais serviços para os clientes”, ressalta Teixeira. A empresa tem uma forte atuação junto aos corretores de seguros, que apoiam as ações dos assessores de investimento.

As vendas via aplicativo também são fortes, apostando no autosserviço. Há três tipos de atendimento: o cliente que tem mais necessidade de consultoria mais específica, com maior planejamento financeiro é atendido via corretor juntamente com o assessor; o cliente mais digital é atendido via mobile; e a geração fisital, que captura o conhecimento do cliente em termos de previdência e rapassa ao corretor para consultoria.

“A venda digital é um dos caminhos para conseguir novos clientes. Temos uma inteligência artificial que usa estratégias digitais para reconhecer o potencial de cada cliente, para termos abordagem específica de acordo com o seu comportamento”, informa Teixeira.

A venda consultiva pensa a previdência como planejamento financeiro de longo prazo. “A nossa ótica não é um produto, mas um investimento de longo prazo, com planejamento financeiro via previdência e planejamento patrimonial via seguro de vida”, conta Teixeira, acrescentando que acredita no produto Universal Life, porque o cliente olha a curva de proteção e se preocupa também com a manutenção do seu patrimônio.

Ainda sobre o Universal Life, o executivo, que também faz parte da Federação Nacional das Empresas de Previdência Privada e Vida, avalia que o produto deve ser aprovado no segundo semestre de 2023.

Kelly Lubiato

Revista Apólice