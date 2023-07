Liberty lança nova edição de programa de sucessão para corretores

Como parte do compromisso da Liberty em sempre apoiar os corretores e crescer com eles, independentemente do estágio de maturidade do negócio, a companhia anunciou a reformulação de um projeto cujo objetivo é apoiá-los para que o processo de sucessão seja o melhor possível. O Programa Liberty Sucessão consiste em sessões de consultoria aos parceiros que planejam a transição de lideranças de suas corretoras, evitando perdas e potencializando oportunidades.

O lançamento desta nova edição inclui uma masterclass com um dos administradores da Cervejaria Wäls, uma das principais produtoras de cervejas especiais do país, com sede em Belo Horizonte. A cervejaria foi fundada em 1999 por Miguel e Ustane Carneiro e, desde 2008, o negócio é administrado pelos filhos José Felipe e Tiago. Após a transição, a produtora tem sido presença constante em premiações globais no setor cervejeiro, como o World Beer Awards (WBA) e o International Beer Challenge (IBC). Em 2020, inclusive, a Wäls conquistou o título de melhor cervejaria do mundo pelo IBC.

O evento acontece na próxima quinta-feira, dia 20 de julho, e será ministrado por José Felipe, que contará a história da evolução da cervejaria com base em um modelo de sucessão e como, com uma boa estratégia, os parceiros podem dar continuidade ao atendimento de carteiras de seguros mesmo quando decidem deixar o negócio ou se aposentar, por exemplo.

Além da masterclass, a Liberty está lançando uma trilha específica para o programa na Plataforma de Treinamentos da companhia para corretores. Nesta etapa, a seguradora irá selecionar os parceiros interessados em participar de um treinamento express sobre continuidade dos negócios com uma especialista em RH.

“Apoiar os parceiros é uma premissa muito importante da seguradora, independentemente do momento em que estão nas carreiras. O Programa Liberty Sucessão dá as devidas ferramentas para aqueles que querem que os negócios que construíram perpetuem depois de se aposentarem, mudarem de profissão ou de país, por exemplo”, explica Daniela Bouissou, diretora de Transformação da Liberty Seguros. “Entendemos que o trabalho conquistado por eles pode e deve ser continuado. Com a iniciativa, os corretores têm a possibilidade de fazer uma transição tranquila, sem deixar de dar atenção aos clientes e prospectar novos. É mais uma forma que encontramos de possibilitar o crescimento da empresa junto a esses profissionais”, completa.

