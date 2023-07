Liberty lança nova campanha publicitária com foco em seguros de vida

A Liberty Seguros anunciou o lançamento de uma nova campanha publicitária para fomentar a contratação do seguro de vida. O projeto foi desenvolvido pela agência de publicidade Greenz, com o mote “Se eu tivesse vida, meu seguro seria Liberty” e incentiva as pessoas a aproveitarem a vida como quiserem, pois podem contar com os seguros da empresa. Além disso, o lançamento reforça o novo posicionamento de marca da seguradora, que traz a mensagem “Liberdade para viver do seu jeito”.

Uma pesquisa conduzida recentemente pela companhia indicou que 83% dos jovens até 35 anos se sentem preocupados com o futuro, e veem os seguros de vida como uma forma de proteger seus patrimônios e a si mesmos. Neste contexto, a campanha fomenta a adesão aos produtos de vida por clientes de diferentes idades e arranjos familiares, dando continuidade à estratégia de desenvolvimento do segmento, cujo mercado cresceu 10,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Sobre a campanha

De acordo com a pesquisa da Liberty, ainda existe uma lacuna no entendimento dos consumidores sobre a real importância dos seguros de vida e como as coberturas podem ser utilizadas ainda em vida em casos de doenças graves ou acidentes, por exemplo, as vantagens variam desde um planejamento financeiro até a garantia de assistências para dependentes. Diante disso, em parceria com a agência de publicidade Greenz, foi criado o mote “Se eu tivesse vida, meu seguro seria Liberty”.

O lançamento da campanha de vida, que irá envolver todos os públicos da companhia, incluindo colaboradores e clientes, é alinhado ao novo posicionamento de marca da Liberty, que tem como principal mensagem “Liberdade para viver do seu jeito”. Por meio do mote criado, a companhia visa incentivar as pessoas a serem livres para fazer o que quiserem, pois a seguradora “tem um seguro que cuida de você”.

O projeto, que fica no ar de 25 de julho a 10 de setembro, gira em torno de dois personagens inanimados: um duende de jardim e um mergulhador de aquário. Em cada take, os objetos fazem uma reflexão sobre a possibilidade de ter vida, e como aproveitariam os momentos se não fossem apenas elementos de decoração, variando de ser um galã de cinema a um proprietário de pousada.

O gancho com a companhia é feito quando, ao final dos vídeos, os personagens afirmam que, se tivessem vida, o seguro deles seria da empresa. O objetivo da seguradora com a iniciativa é levar os telespectadores a refletirem se realmente estão aproveitando a vida, e incentivá-los a valorizar e aproveitar cada momento, pois podem contar com a companhia para proteção pessoal e de seus patrimônios, diferentemente dos personagens inanimados.

A campanha será veiculada em todas as regiões do Brasil, por meio de rádios, podcasts e plataformas de streaming. Além disso, a Liberty preparou algumas telas que ficarão expostas em shoppings a partir do dia 25 de julho. As unidades selecionadas foram: Boulevard Shopping de Belo Horizonte; Salvador Shopping, Bela Vista e Itaigara, em Salvador; Iguatemi e Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas; e Iguatemi, em Ribeirão Preto.

Ações para os parceiros

Os corretores também ganham visibilidade, visto que têm um papel essencial na oferta dos produtos do setor e podem ampliar seus negócios a partir da iniciativa. Para esses profissionais em específico, a Liberty preparou uma régua de comunicação a fim de engajar e ampliar a visibilidade da nova campanha.

Entre julho e agosto, a companhia vai enviar e-mails exclusivos sobre o tema para os parceiros, além de criar um desafio no WhatsApp com o tema “Com qual dos objetos inanimados você se identifica?”. A Liberty também fará uma sustentação da campanha no Acontece, newsletter da seguradora dedicada aos corretores e força de vendas, que trará um jogo da memória para os parceiros se divertirem.

A seguradora ainda vai disponibilizar um filtro-game para Instagram, que poderá ser usado por todos os públicos (equipe de força de vendas, corretores e consumidores em geral) na criação de conteúdos, e peças para os influenciadores internos da companhia criarem enquetes sobre os objetos inanimados com os quais mais se identificam.

Como parte do trabalho de apoiar os corretores a aumentar suas vendas, a Liberty lançou no dia 3 de julho a 2ª edição deste ano da campanha de incentivo Cresça com o Vida, que reconhece os parceiros que se destacam na comercialização de produtos do segmento de vida. A ação tem vigência até o dia 30 de setembro e considera emissões de apólices feitas até o dia 15 de outubro. No processo, o participante melhor posicionado no ranking de vendas será premiado com um iPhone 14 e o segundo colocado receberá R$ 2 mil no cartão Cresça com a Liberty.

Pesquisa proprietária: jovens e seguro de vida

A Liberty realizou uma pesquisa com 840 homens e mulheres com idade entre 24 a 35 anos, com o objetivo de entender a relação do público jovem com esses produtos. Foram dois tipos de participantes: pessoas que têm seguros de vida contratados e pessoas que não possuem tal proteção, mas que têm voz (hoje ou no futuro) na decisão de compra de seguros desse tipo.

A iniciativa faz parte do constante trabalho da seguradora em se manter atualizada em relação a tendências de consumo, principalmente no mercado segurador, e trouxe diversos dados que ajudarão a companhia a oferecer os melhores produtos e serviços que atendam às necessidades e preferências do público pesquisado.

Entre os achados, o estudo apontou que 83% dos participantes se consideram preocupados com o futuro, motivados por questões como dificuldades financeiras, não prover aos dependentes e ter doenças graves. Além disso, 83% dos entrevistados já tinham algum tipo de seguro contratado, não necessariamente de vida, e, entre os que já contrataram coberturas de vida, 35% declararam que optaram por tais proteções após a pandemia.

O impacto da pandemia foi um dos assuntos-chave da pesquisa. Além de ter influenciado no fator emocional, o período refletiu na parte financeira do público jovem avaliado no estudo, atingindo 34% dos entrevistados. O perfil mais onerado foi a classe C1, que engloba trabalhadores que recebem até dois salários-mínimos; pessoas com dependentes, como filhos.

Entre os jovens entrevistados que pesquisaram opções de seguro de vida no último ano, 57% foram pessoas que começaram a pensar na vida financeira a médio e longo prazo, e 31% os que sentiram vulnerabilidade com relação à renda. Ao mesmo tempo, 38% não têm dependentes e consideram o planejamento financeiro como o fator que mais influencia na decisão de contratar um seguro de vida.

“Os seguros de vida são importantíssimos para a proteção da sociedade, e queremos que todos saibam disso. É o 5º ano consecutivo que lançamos campanhas publicitárias com foco nesse segmento, justamente para conscientizar as pessoas de todas as idades sobre como essas coberturas podem ser vantajosas – inclusive ainda em vida”, afirma a diretora de Transformação da Liberty Seguros, Daniela Bouissou. “Além das iniciativas de incentivo à contratação de produtos de vida, a empresa trabalha há anos para disponibilizar os melhores produtos, serviços e ferramentas digitais para o setor, e seguiremos com essa estratégia para o futuro”, completa.

N.F.

Revista Apólice