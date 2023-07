Liberty aprimora comunicação entre corretores e clientes

Fruto do compromisso de sempre apoiar os corretores da melhor maneira e oferecer ferramentas para crescer os negócios dos parceiros, a Liberty Seguros comemora os resultados do Meu Marketing, solução digital de comunicação da companhia lançada em 2018 que oferece aos profissionais peças de marketing customizáveis de alta qualidade para usarem no dia a dia. No último mês de junho, as personalizações das artes aumentaram em 109% em comparação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 862. Além disso, mais de quatro mil corretoras já acessaram e usaram peças em 2023.

O Meu Marketing foi criado e prototipado junto aos próprios corretores há cinco anos, de acordo com as necessidades que apontaram no Conselho de Corretores, fórum que reúne os parceiros e executivos da companhia para identificar oportunidades e propor possíveis inovações para o mercado em um processo de co-criação de soluções, a partir de novas tendências de consumo. O objetivo principal da ferramenta é facilitar o acesso dos parceiros ao ambiente online e auxiliá-los no crescimento de suas carteiras por meio da comunicação.

Funcionalidades do Meu Marketing

Entre as vantagens e benefícios, o Meu Marketing permite que os corretores escolham entre mais de três mil peças de divulgação, com diversos temas e designs, e as personalizem com dados e logos de cada corretora em menos de três minutos. Além disso, os formatos podem ser utilizados em diversas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, entre outros.

Outra funcionalidade oferecida pela ferramenta são as réguas de comunicação com conteúdo estruturado por etapa do funil de vendas. Por meio delas, os parceiros têm orientações sobre o que e como devem comunicar para atrair clientes, se relacionar com eles e comercializar os produtos. Depois de realizar uma venda, os corretores podem, ainda, utilizar o Meu Marketing para customizar frases e conteúdos presentes no Welcome Kit Digital, e-mail de boas-vindas enviado a cada novo segurado da Liberty, com informações úteis sobre a apólice, coberturas, serviços e formas de contato.

Aprovação dos corretores

Nos últimos contatos com os profissionais parceiros, a companhia recebeu uma série de elogios a respeito das funcionalidades da ferramenta que, desde seu lançamento, já foi utilizada por mais de 19 mil corretores. O Meu Marketing pode ser acessado por meio do Meu Espaço Corretor, localizado no site da companhia, e serve como alavanca para aumentar a autonomia dos corretores na comercialização dos produtos da Liberty.

Com a qualidade de uma agência de publicidade 100% digital, sem custo e com todas as vantagens de uma comunicação mais completa e atrativa, a solução permite que os corretores economizem tempo na criação de peças e, ao mesmo tempo, atinjam potenciais clientes de forma mais assertiva e eficaz.

“Ficamos muito felizes com os feedbacks dos nossos parceiros sobre o valor que o Meu Marketing agrega aos negócios. Nosso objetivo com os contatos que temos realizado é encontrar oportunidades para sempre otimizar as funcionalidades da solução a partir da visão dos corretores, para que ela continue sendo uma aliada ao sucesso dos nossos parceiros de vendas”, pontuou Daniela Bouissou, diretora de Transformação da seguradora. “Quanto mais nos preocupamos em aprimorar a experiência desses profissionais, mais capacidade temos de conquistar novos clientes e, consequentemente, possibilitar o crescimento dos parceiros junto à Liberty”, conclui a executiva.

N.F.

Revista Apólice