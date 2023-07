Kakau Tech lança recurso que paga indenizações em segundos

Compartilhar no

A Kakau Tech anunciou o lançamento ao mercado do One Second Claim, recurso que possibilita o pagamento praticamente instantâneo de indenizações de sinistros.

A velocidade na compensação, que demora no máximo alguns segundos, é possível por utilizar o Pix como meio de efetivação do pagamento. “Devido às burocracias das instituições financeiras, a compensação de um sinistro pode demorar até vários dias para ser efetuada. Com o Pix, o tempo cai de maneira radical”, explica Henrique Volpi, CEO da empresa.

Hoje o Pix se consolida como o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. Segundo dados do Banco Central, são quase 147 milhões de usuários, sendo 134,8 milhões pessoas físicas e 11,6 milhões de pessoas jurídicas.

Processo de sinistro instantâneo e justo

Além de inovar a maneira como se paga uma indenização, o One Second Claim tem o potencial de automatizar boa parte dos processos ligados a um sinistro, possibilitando uma experiência do usuário guiada pela tecnologia.

O procedimento de registro de reclamação é totalmente digitalizado por um assistente virtual (chatbot com Inteligência Artificial), com uma segunda etapa que utiliza o Kakau Sonar para buscar e identificar possíveis fraudes. São utilizados tantos dados públicos como os fornecidos pelo segurado que registrou o sinistro, além de usar também big data e blockchain.

“A partir da utilização das soluções inovadoras desenvolvidas pela Kakau Tech e voltadas para o mercado de seguros acreditamos que é possível alcançar uma redução de até 15% no preço final ao consumidor. O resultado é um modelo operacional altamente escalável, com redução de custos indiretos, administrativos e de vendas”, finaliza Volpi.

