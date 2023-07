Julho Neon: Salvar o sorriso brasileiro

Um em cada sete brasileiros possui Plano Odontológico. Eram, em abril, 31.244.422 beneficiários no país. Um ano antes, eram pouco mais de 28,8 milhões. Trata-se de uma expansão de mais de 7% em um ano. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Para promover o olhar mais atento ao setor de odontologia, a Sinog promove o Julho Neon.

Tais números mostram a vitalidade do segmento. Eis um exemplo de uma área da economia que possui ótimos indicadores de desempenho, tanto no que se refere ao crescimento de sua base de clientes quanto de satisfação do serviço prestado.

Para qualquer mercado, este momento deveria significar uma zona de conforto. Mas não para as empresas e entidades que representam o Setor, como é o caso da SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos). Apesar de estar ampliando sua base em todas as regiões do país, entendemos que ainda há uma questão que precisa ser vista com muita atenção. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, 39 milhões de pessoas utilizam prótese dentária. Os números indicam, também, que 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente. É algo trágico para um país que almeja uma melhor qualidade de vida para sua população.

Pensando em formas de chamar a atenção do poder público, e da sociedade em geral, para a importância de um maior cuidado com seus dentes, criamos em 2021 o Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro, Movimento de todos os brasileiros pela Saúde Bucal. Somente no ano passado, quase 44 milhões de pessoas foram impactadas pela iniciativa. Em 2023, nossa meta é chegar a 100 milhões de brasileiros sensibilizados para um melhor cuidado com sua Saúde Bucal. Nosso objetivo é engajar todos os atores da sociedade de forma a ampliar o acesso de qualidade para esses cuidados, adotando o mês de julho como o mês de conscientização da importância da Saúde Bucal.

Queremos proporcionar uma vida mais saudável para a população brasileira, por meio do acesso a Saúde Bucal de qualidade e da valorização do papel dos dentistas, que são os protagonistas de muitas histórias de transformação, pois cuidam do maior patrimônio do brasileiro: o sorriso. Afinal, poucas coisas dizem mais sobre a autoestima de uma pessoa do que o direito de abrir um sorriso. Ele traduz um momento de alegria incontida, ou um acesso amistoso para o outro, além de abrir portas para uma nova amizade ou oportunidade de emprego. O problema é que boa parte da população brasileira está sendo privada desse simples direito.

Com repercussão nacional, o movimento Julho Neon é de todos, já que cuidar da higiene oral é um componente fundamental da saúde integral e da qualidade de vida de uma população. Sua manutenção e melhoria ocorrem principalmente por meio da prevenção, o que envolve, além de visitas regulares ao consultório odontológico, o hábito da escovação.

No entanto, apesar de registrar um dos melhores percentuais profissional/população atendida do mundo (cerca de 570 habitantes/cirurgião-dentista), o brasileiro ainda carece de cuidados com sua Saúde Bucal. De acordo com a pesquisa “Percepções Latino-americanas sobre Perda de Dentes e Autoconfiança”, realizado pela consultoria internacional Edelman Insights, a perda de dentes é o segundo fator que mais prejudica a vida de pessoas com idade entre 45 e 70 anos na região. A pesquisa reforça que a perda de dentes impede os entrevistados de ter um padrão de vida mais saudável e ativo. Essas estimativas também indicam que 41,5% da população chega aos 60 anos de idade com a arcada totalmente comprometida.

Não deveria ser necessário reforçar o valor que um sorriso possui. Pelo menos não para nós, brasileiros. Mas é o que faremos com maior força durante o mês de Julho Neon.

** Por Roberto Cury, presidente da SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos)