O ISB Brasil (Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil) completa 39 anos no dia 09 de julho. Ao longo de sua história, a entidade sempre desempenhou um papel fundamental no mercado de seguros, buscando a integração dos diferentes ativos do setor, dedicando-se a promover a união e o fortalecimento das diversas entidades e instituições que compõem o setor.

Paula Eckhardt, presidente da Instituto, nasceu no ambiente de seguros. “Sou filha de pai que era securitário e hoje é corretor de seguros, e mãe corretora de seguros. Meu pai, Paulo Eckhardt, participou da fundação da instituição e foi um dos primeiros presidentes. Cresci acompanhando as mudanças e o crescimento do mercado de seguros. Vi o nascimento e o desenvolvimento da instituição e faço parte da diretoria desde a gestão de 2017/2018”, conta.

Ao longo de mais de três décadas, a entidade se reinventou não apenas na forma de trabalhar, mas na nomenclatura também. Nascido como Clusvip/PR, passou para CVG/PR e, mais recentemente, para ISB Brasil. A mudança do nome veio para reforçar a atuação do instituto como fomentador da cultura de seguros, mediando, promovendo e buscando soluções para os desafios enfrentados pelo mercado. “O último ano também foi marcado por diversos encontros entre as lideranças de outras instituições do país, como por exemplo os CVGs de outros estados, Sindseg PR/MS, Sincor-PR, Clube da Bolinha do PR, entre outros”, diz Paula.

A presidente explica que as perspectivas para o futuro são muito positivas. “Seguimos atuando para o avanço contínuo da integração e fortalecimento do mercado de seguros. O instituto está comprometido em acompanhar as mudanças e desafios que surgem no setor, buscando sempre soluções inovadoras através da geração do conhecimento. Isto tudo buscando, cada vez mais, ampliar a atuação além das fronteiras do Estado do Paraná, visando o desenvolvimento do setor de seguros em escala nacional”, afirma.

Para ampliar a atuação nacional, o ISB desenvolve uma série de projetos. Um deles é a Quinta com Benefícios, que teve início na pandemia, em 2020, com eventos online. Seu principal objetivo é reunir nomes renomados para dialogar sobre o mercado de seguros e aproximar os profissionais do segmento. Já foram realizadas 20 edições entre eventos presenciais e online.

Outro projeto é o Opinião de Valor, que atua com pesquisas, estudos e diálogo com especialistas para abordar temas relacionados ao universo de seguros com o objetivo de gerar conhecimento. Em 2023 serão três encontros focados em Gerenciamento de Riscos. O primeiro deles já aconteceu e ao final deste ciclo será desenvolvido um artigo para ser compartilhado com os associados e mercado.

Já a pesquisa InSights Brasil é um trabalho inovador e disruptivo para o mercado de seguros, realizado com mais de 500 empresas brasileiras e com o objetivo de apresentar um panorama completo sobre o mercado de benefícios.

Realizado anualmente, o Troféu Pinhão de Ouro tem como objetivo premiar e reconhecer os profissionais e empresas de benefícios que se destacaram no ano. A maior mudança dos últimos anos foi o formato de pesquisa, que passou a ser realizada por uma empresa independente, o que trouxe ainda mais confiabilidade e transparência nos resultados. Em 2023, será realizada a 19ª edição do evento, no dia 26 de outubro, em Curitiba – PR.

