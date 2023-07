Icatu reinaugura sede em Manaus com espaço dedicado aos corretores

Para celebrar os 10 anos da filial em Manaus, a Icatu reinaugurou a sede com espaço moderno e acolhedor. A companhia já atua no estado há mais de 20 anos. Com a nova estrutura, privilegia espaço de trabalho e relacionamento dedicado ao corretor de seguros e reforça a importância estratégica do estado para a seguradora, que segue investindo no fortalecimento da cultura do seguro na região.

O novo espaço conta com ambiente confortável para receber parceiros e clientes, para que tenham maior suporte e contato próximo com os produtos da empresa.

“Estamos há 21 anos no estado e, ano após ano, vemos mais potencial na oferta de produtos de proteção e planejamento financeiro na região. E a reestruturação da nossa filial em Manaus, um dos maiores polos econômicos do Norte, vem justamente dessa percepção. Queremos reforçar cada vez mais a nossa presença e apoiar os nossos corretores locais, estando próximos de nossos parceiros e clientes, democratizando o acesso ao seguro e à previdência, para amparar as famílias em seus momentos de necessidade. Temos certeza que essa nova unidade será um ponto de troca importante regionalmente”, explica Cesar Luiz da Silva, diretor da Filial da Icatu em Manaus.

N.F.

