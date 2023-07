Icatu cresce cerca de 40% no Vida Individual

O mercado de seguros de pessoas tem crescido expressivamente nos últimos anos e segue em alta em 2023. Em um levantamento feito pela Icatu, o segmento de vida registrou crescimento de 23% no primeiro quadrimestre deste ano, maior que a expansão obtida pelo mercado, que foi de 11,3%, de acordo com dados divulgados pela Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida). Entre os destaques está o Vida Individual, no qual a companhia obteve um aumento de cerca de 40% no mesmo período.

“Vemos a população mais consciente sobre a importância do seguro e uma maior percepção dos corretores e dos escritórios de investimentos quanto ao potencial do produto. Para isso, temos investido fortemente em treinamentos para aprimorar cada vez mais essa venda consultiva e atender as necessidades de cada cliente. Nosso objetivo é um só: reforçar o importante papel social do seguro na sociedade e, principalmente, democratizar o seu acesso. Os últimos resultados nos mostram que estamos no caminho certo”, afirma Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida da seguradora.

Um dos produtos de destaque da companhia é o Horizonte, considerado um dos mais flexíveis do mercado. Além das coberturas tradicionais do seguro de vida, ele conta com prêmio nivelado para formação de reserva e possibilidade de resgate. O produto ainda é o único que permite a quitação antecipada de algumas de suas coberturas adicionais junto à cobertura básica. “Desta forma, o cliente fica com coberturas vitalícias, pagando prêmios de seguros por apenas 10 ou 20 anos”, explica Luciana. Além disso, todas as coberturas do Horizonte agregam valor de resgate ao produto.

A contratação do produto é feita totalmente online, com assinatura eletrônica e análise inteligente da proposta, além de contar com cobrança online e imediata, o que permite que o corretor receba sua comissão mais rapidamente. O cliente também pode escolher entre vigência vitalícia ou temporária. “O Horizonte é um produto flexível, e sempre aprimoramos suas condições com base no feedback dos corretores, buscando opções cada vez mais alinhadas com as necessidades dos nossos clientes. Acreditamos que seja esse o motivo pelo qual ele se destaca. As pessoas têm necessidades diferentes e precisamos atendê-las de forma personalizada”, conclui.

Nos últimos cinco anos, a evolução total da Icatu na carteira geral de seguro de vida foi de 90%, sendo hoje líder entre as seguradoras independentes, considerando os prêmios ganhos. Os investimentos da empresa em inovação tem impulsionado o seu crescimento: foram mais de R$ 1 bilhão considerando os últimos cinco anos. Para 2023, a estimativa é o investimento de mais de R$ 400 milhões em iniciativas de tecnologia, inovação, transformação e experiência digital.

