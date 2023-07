HUBSEGS supera a marca de R$ 1 bi em limites segurados de E&O

A HUBSSEGS superou a marca de um bilhão de reais em limites segurados em apólices de E&O (Erros e Omissões). Somente no ano passado, a empresa administrou mais de 2.500 apólices entre pessoas físicas e jurídicas. Também conhecido como seguro de Responsabilidade Civil Profissional, esse produto protege o prestador de serviço contra eventuais danos que possam ser causados a terceiros durante o exercício da sua atividade.

Entre os principais motivos que permitiram a assessoria chegar a este patamar em tão pouco tempo está o crescimento na demanda pelo produto, que aumentou 18% em 2022, atingindo R$ 605 milhões de prêmio direto, segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados). Ainda segundo a autarquia, somente no primeiro quadrimestre deste ano, o E&O já cresceu mais de 19% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Outra razão para esse desempenho é a estrutura atual da HUBSEGS. Além de contar com mais de cinco mil corretores cadastrados em diversas seguradoras em todo país, a assessoria desenvolveu também métodos e ferramentas de atendimento consultivo capazes de apresentar resultados independentemente da região.

“Trabalhamos com dez das principais seguradoras que operam com este produto, o que permite ao time comercial adquirir uma experiência macro deste mercado e apresentar mais soluções aos corretores conforme o apetite de cada player”, ressalta Lucas Vargas, Líder das Operações de São Paulo e Sul do Brasil.

A assessoria conta também com uma especialista em produtos de Responsabilidades. Larissa Thomaz é a responsável por atender corretores que tem dúvidas em operar com seguros de RC Ambiental, RC Geral, RC Profissional, D&O (RC para Administradores) e Risco Cibernético. Essa análise detalhada das necessidades do segurado, junto com o corretor, buscando a melhor solução em clausulado e coberturas com todas as companhias é considerado o principal diferencial da HUBSEGS.

“O crescimento dos produtos consultivos como E&O exigem que as assessorias e corretores estejam cada vez mais preparados para as minúcias de cada produto, principalmente no que diz respeito ao enquadramento, que envolvem questões como extensões para procedimentos estéticos; despesas de honorários; detalhes nas esferas cível, criminal e disciplinar; retroatividade; entre outros, são fundamentais para um plano bem desenhado de seguro”, orienta Weslley Oliveira, um dos sócios da empresa e professor da ENS (Escola de Negócios e Seguros) na cátedra de RCG.

Apesar do desempenho, a HUBSEGS acredita que esse produto ainda tem muito espaço para evoluir. “Vamos continuar contribuindo para o desenvolvimento deste mercado, conscientizando os corretores de sua importância, capacitando-os para ofertarem mais e apoiando no dia a dia para que possam vender com segurança e tranquilidade, auxiliando o consumidor a realizar contratações adequadas às suas necessidades com clareza’’, garante Vargas.

