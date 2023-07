Generali aprimora gerenciamento de ativos com a aquisição da Conning

O Grupo Generali anunciou hoje, 07 de julho, mais um avanço significativo em sua estratégia “Lifetime Partner 24: Driving Growth” com a aquisição bem-sucedida da Conning Holdings e suas afiliadas, estabelecendo assim uma parceria de longo prazo com a Cathay Life, subsidiária da Cathay Financial Holdings, uma das maiores instituições financeiras da Ásia.

Desde a apresentação plano estratégico da seguradora em novembro de 2021, intitulado “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, aprimorar o negócio global de gestão de ativos tem sido um dos principais objetivos comunicados ao mercado. Agora, com a aquisição concluída da Conning e suas afiliadas da Cathay Life, a companhia cumpre a promessa e avança nessa direção.

A Conning é uma gestora líder global de ativos para seguradoras e clientes institucionais, com um impressionante total de aproximadamente US$ 157 bilhões em ativos sob gestão. Essa aquisição impulsionará o objetivo de fortalecer ainda mais a posição da Generali nos mercados asiáticos, além de consolidar sua presença nos Estados Unidos. Além disso, graças aos sólidos recursos de investimento e distribuição da Conning, o Grupo será capaz de expandir ainda mais os negócios de terceiros globalmente, graças aos seus fortes recursos de investimento e distribuição.

O CEO do Grupo Generali, Philippe Donnet, disse: “Através da aquisição da Conning e da parceria de longo prazo com a Cathay Life, vamos aprimorar nossas capacidades de gerenciamento de ativos, fortalecer nossa presença nos principais mercados dos Estados Unidos e da Ásia e criar uma plataforma para atender às nossas ambições estratégicas mais amplas de gerenciamento de ativos para maximizar o valor a todos os stakeholders, incluindo o negócio de seguros da Generali. Esta oportunidade atraente é totalmente consistente com os objetivos estratégicos e financeiros do nosso plano estratégico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’, com o desenvolvimento contínuo de nossa franquia de gestão de ativos”.

N.F.

Revista Apólice