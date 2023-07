Fundación MAPFRE oferece auxílio à pesquisa nas áreas de saúde e seguros

Com o objetivo de promover o desenvolvimento científico com foco no progresso e bem-estar social, a Fundación MAPFRE anunciou o lançamento dos Auxílios à Pesquisa Ignacio H. de Larramendi. Este programa destina-se a projetos que se concentrem no desenvolvimento de iniciativas nas áreas de saúde, bem como seguro e previdência social.

O programa faz uma homenagem a uma das principais figuras do cenário empresarial espanhol no século XX: Ignacio H. de Larramendi se tornou um dos principais criadores da MAPFRE e o primeiro presidente da Fundación.

Os projetos de pesquisa relacionados à promoção da saúde podem obter um valor máximo de 30 mil euros de auxílio e devem explorar um dos seguintes temas:

– Estratégias e educação para mudança de hábitos, com enfoque na prevenção da obesidade, no estímulo à atividade física e no bem-estar emocional, incluindo o uso adequado das novas tecnologias;

– Educação em manobras de emergência para a população em geral;

– Avaliação de danos corporais: avaliação das consequências de um evento (traumático ou acidental, negligência médica, agressão ou doença) sobre a saúde do indivíduo e repercussão que terá nas atividades essenciais da vida cotidiana e outras atividades específicas de desenvolvimento pessoal (dano moral, perda de qualidade de vida);

– Gestão em saúde, com foco em qualidade e segurança clínica;

– Longevidade e a influência dos estilos de vida.

Pesquisadores na área de seguro e previdência social poderão obter um auxílio no valor máximo de 15 mil euros e devem aprofundar um dos temas a seguir, que são desafios do século XXI: seguro, gerenciamento de riscos e novas tecnologias na área de seguro, ou previdência social, com foco em pensões, poupança, investimento, transformação de ativo em dinheiro ou economia sênior.

Podem concorrer ao programa pesquisadores ou equipes de pesquisadores, acadêmicos ou profissionais do mercado, associados a hospitais, empresas ou centros de pesquisa.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 17 de outubro de 2023. Para se inscrever, é necessário preencher a ficha e enviar os documentos pelo site da Fundación MAPFRE. Saiba mais no link.

