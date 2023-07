Frota de carros elétricos de aplicativo será gerida por sistema da IturanMob

A IturanMob, braço global de mobilidade da Ituran Brasil vai equipar com tecnologia para gestão de frotas os 300 D1s EV, primeiro veículo elétrico feito sob medida para atender o mercado de transporte por aplicativo, que acabam de chegar ao Brasil – em uma iniciativa da 99 e BYD para impulsionar a eletromobilidade no país. A chegada dos veículos é parte das ações da Aliança pela Mobilidade Sustentável, criada e liderada pela 99 ao lado de mais 12 empresas de diferentes áreas. Com isso, a parceria entre a 99 e a BYD passa a oferecer a maior frota de veículos elétricos para uso no transporte de app do País, tendo São Paulo como cidade pioneira da iniciativa.De acordo com Paulo Henrique ‘PH’ Andrade, CEO da IturanMob, inicialmente, o projeto contempla a instalação em 300 carros da BYD, mas pode ser ampliado até 10 mil carros em 2025.

“A plataforma e IoT (Internet das Coisas) da IturanMOB será responsável por toda gestão dos veículos, desde o cadastro dos motoristas que irão alugar os carros, gestão de carregamento, manutenção e pagamentos, além de monitorar o perfil de condução de cada motorista. Essas informações serão monitoradas tanto pela montadora BYD, quantos pela 99; e todos os carros contam com a pronta respostas da ituran”, explica o CEO da IturanMob.

No médio e longo prazo, a 99 perseguirá a meta de ter 10 mil carros elétricos em sua plataforma até 2025. Os veículos elétricos que rodam pelo aplicativo da empresa, por ora, circularão apenas na cidade de São Paulo. A 99, controlada pela chinesa DiDi, investiu R$ 35 milhões em ações de “mobilidade sustentável” no primeiro ano do projeto, segundo a empresa. “Nós do IturanMob somos parte indissociável deste processo, uma vez que forneceremos toda a tecnologia para essa expansão. É um movimento não só pioneiro, mas de futuro”, classificou o executivo.

A empresa de mobilidade tem como meta alcançar mais de 1.000 veículos com zero emissão, atuando no serviço de transporte de passageiros até o fim de 2023. “A IturanMob nasceu da união de tecnologia de hardware e software das duas empresas para oferecer diferentes soluções de carsharing e carpooling ao mercado. Acreditamos que as soluções de mobilidade ganharão mais espaço dentro de um novo modelo que ofereça elevado nível de conforto, maximização de ocupação dos veículos e segurança. Investimos em soluções nesse sentido”, destacou Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil.



Paulo Henrique Andrade, CEO da IturanMob, diz que o futuro é a mobilidade por meio da tecnologia. “Estamos à frente em tendências e criando soluções. O Big Data (a análise e a interpretação de grandes volumes de dados), além de aliado, mudou o conceito do negócio e da relação com o público”, destaca.



“Este é mais um importante passo rumo a cidades mais inteligentes e sustentáveis. Com os veículos D1 EV, trabalhamos para que São Paulo – metrópole escolhida para receber o projeto – seja hub inicial para veículos de matriz energética limpa, sendo mais acessíveis aos motoristas parceiros da 99, tanto em termos financeiros quanto de infraestrutura. Também, com base nas experiências com o D1 na China estamos aptos a falar sobre o que realmente funciona, em termos práticos, para os motoristas parceiros e passageiros, e para a indústria como um todo”, afirma Thiago Hipolito, diretor de inovação e líder do DriverLAB na 99.



Segundo Andrade, as empresas ainda estão entendendo a importância da telemetria no dia a dia das frotas. “Algumas já compreenderam a necessidade deste sistema de monitoramento para a segurança”, informou PH, finalizando: “somos parte de um futuro que chegou e, em poucos dias, estará presente na vida de todos”.

K.L.

Revista Apólice