Foco da Zentek é estreitar o relacionamento entre cliente e marca

Entender a necessidade da empresa e sua relação com os clientes para oferecer soluções que envolvam tecnologia, assistências e seguros. Essa é a missão da Zentek, insurtech focada em estreitar o relacionamento entre fornecedores e consumidores.

Fundada em 2021 por Ailton Cardozo (CEO), Rosana Ferreira (head de Customer Sucess) e Ricardo Novello (head de Vendas), a empresa ajuda fintechs, seguradoras e provedores de serviço de internet (ISPs) a impulsionar a retenção e monetização de sua base de clientes. Para isso, oferece soluções que combinam tecnologia, assistências e seguros com o objetivo de proporcionar maior valor e satisfação aos consumidores.

“Nosso modelo de negócio é muito diferenciado e envolve bastante estratégia porque oferecemos assistências customizadas aliadas a soluções de seguro, para fortalecer o relacionamento do parceiro com sua base”, explica Cardozo.

Ao unir esses elementos, a empresa cria ofertas únicas e relevantes, agregando um valor real para os consumidores. Para isso, a companhia oferece soluções em quatro áreas diferentes: Proteção digital; Casa; Entretenimento; e Bem-estar e Saúde.

Na Proteção Digital, ela atua com soluções de identidade e segurança cibernética, protegendo as pessoas contra ameaças digitais cada vez mais sofisticadas. No segmento Casa, a empresa auxilia os consumidores com serviços relacionados a home office, casa conectada e assistência para idosos, proporcionando maior comodidade e tranquilidade.

Para os entusiastas de jogos, oferece assistência especializada para gamers, garantindo uma experiência de jogo perfeita e livre de contratempos. Já na área de bem-estar e saúde, a empresa disponibiliza um cartão que engloba diversos serviços agregados, promovendo o cuidado e o bem-estar do titular e da família.

“Desenvolvemos projetos personalizados que atendam as necessidades específicas de cada empresa. Nosso DNA é desenvolver soluções próprias, mas um produto pode vir embarcado por um parceiro, desde que ela atenda às necessidades exigidas, contribuindo na jornada de inovação”, reforça o executivo.

Somado a essa expertise, a Zentek utiliza tecnologia de ponta em plataformas e serviços digitais no mercado de assistência, incorporando algoritmos e inteligência artificial para análise preditiva e cálculo de risco em benefício dos clientes.

“Concentramos nossas soluções na relevância para cada momento das pessoas, criando oportunidades para expandir o diálogo entre a marca e seus usuários. Agora, se a prioridade é ampliar a receita do seu negócio, podemos ajudar também, criando uma fonte de receita recorrente por meio de uma solução pensada para atender a uma necessidade específica”, conclui Cardozo.

N.F.

Revista Apólice