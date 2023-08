FIDES Rio: Painel debaterá as tendências globais do mercado de seguros

Oferecer visão atualizada das prioridades e tendências da indústria global de seguros é um dos objetivos do painel Insurance Global Trend, um dos quatro painéis que compõem a programação principal da FIDES Rio 2023. A conferência, organizada pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), reunirá entidades da indústria seguradora das Américas e da Península Ibérica, entre 24 e 26 de setembro de 2023, no Centro de Convenções & Hotéis Windsor, no Rio de Janeiro, para explorar uma ampla agenda de negócios, além de discutir as tendências e transformações do mercado segurador mundial.

O Insurance Global Trend, que também debaterá a repercussão de novas tecnologias e inovações do setor dentro da agenda de sustentabilidade, terá seis palestrantes de renome internacional: André Medici, economista e consultor Internacional do Banco Mundial, do BID e da DESA-ONU); Clarisse Kopff, membro do Conselho de Administração da Munich Re; Daniel Castillo, vice-presidente de Subscrição do IRB (Re); Isabelle Santenac, líder global em seguros da EY; Ivan Luiz Gontijo, diretor-presidente da Bradesco Seguros S/A; e Jeremy Goodman, chefe global de Estratégias de Corretagem e presidente da Aon’s Reinsurance Solutions, no Reino Unido.

A FIDES é realizada a cada dois anos pela Federação Interamericana de Empresas de Seguros, organização sem fins lucrativos que agrega atualmente as associações de seguros privados de vinte países membros, tendo a CNseg entre as entidades fundadoras. Nesta edição, o evento também contará com a presença dos keynotes speakers Luis Alberto Moreno, ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia (2008).

N.F.

