FI Group e FINN Seguros anunciam parceria

Com o intuito de agilizar e simplificar o processo de inovação nas empresas brasileiras, a FINN Seguros e o FI Group firmaram uma parceria que tem como propósito simplificar o acesso das companhias ao seguro garantia no momento da aprovação e desenvolvimento de um projeto de financiamento junto à FINEP, empresa Financiadora de Estudos e Projetos vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

De acordo com o COO da FINN Seguros, Felipe Amorim, os contratos operados pela FINEP exigem alguma modalidade de seguro para a liberação dos recursos para o desenvolvimento de projetos de inovação. O seguro garantia é uma dessas opções, e tem como principal objetivo assegurar que o tomador cumpra as obrigações previstas com seu segurado. Atualmente, essa é uma das garantias viabilizadas com as melhores formas de tratativas, uma vez que apresenta menor custo.

“A tendência é ter um aumento dessa questão de garantia, pois estamos vivendo um cenário de crédito delicado. A apresentação de um seguro financeiro, portanto, passa a ser um facilitador para viabilizar a liberação dos projetos, visto que ter uma garantia não assegura somente o pagamento, mas também o cumprimento total do projeto. Além disso, o seguro garantia para a FINEP possui uma taxa de 1% a 3% ao ano, variando de acordo com o crédito da empresa, sendo um valor bastante atrativo que permite uma alavancagem para ter a concessão da financiadora”, afirma.

Aprovação de financiamento FINEP com maior agilidade

Apenas nos últimos seis meses, o FI Group aprovou R$ 264 milhões de financiamentos, além de disponibilizar ao mercado a Solução Digital Financiamento, plataforma voltada à gestão e seleção dos projetos de inovação. No mesmo sentido, a FINN Seguros possui uma solução que auxilia as empresas a encontrarem seu seguro garantia ideal.

Desta maneira, a aliança funciona de duas formas, sendo a primeira de indicações mútuas de clientes entre as empresas, e a segunda denominada como uma parceria operacional, que consiste na colaboração para a liberação do financiamento. “Geralmente, o FI Group aciona nossos serviços quando eles estão no processo de tratativa com alguma companhia, para que possamos trabalhar a liberação da garantia. Ou seja, vamos seguindo com a operação, enquanto o FI Group faz todo o trâmite de contratação e, no momento da assinatura do contrato, realizamos a emissão da apólice do seguro garantia, para que o cliente possa assinar e obter a liberação necessária”, explica Amorim.

Além disso, de acordo com a Coordenadora de Serviços do FI Group, Jackeline Bozza, recentemente, a FINEP alterou sua taxa de financiamento, passando de Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para Taxa Referencial (TR), viabilizando maior quantidade de financiamentos. “Estamos olhando para a FINEP com um aumento de demandas e a parceria com a FINN Seguros garante uma agilidade impressionante. Geralmente, após o contrato assinado, as empresas possuem 60 dias para apresentar uma garantia, mas realizando o processo com a FINN Seguros, em menos de 30 dias é já possível obter uma definição. Assim, com o contrato assinado e o seguro garantia firmado, apenas é necessário aguardar a validação final da FINEP para a emissão da apólice, completando todo o processo muito mais rapidamente”, esclarece.

Jackeline reforça que além de agilidade, a parceria fomenta a inovação nas empresas, visto que é cada vez mais imprescindível ter um olhar direcionado para tecnologia e inovação. “A FINEP é um dos melhores meios para financiar projetos inovativos e, por isso, a parceria procura entregar o serviço completo aos clientes. De um lado o FI Group, com todo o trabalho de consultoria, e de outro a FINN Seguros com a facilitação desses processos. Muitas vezes, trata-se de um resultado invisível, já que o cliente não vê todo o processo acontecer, mas sem dúvidas entrega uma experiência final otimizada”, ressalta.

Pensando no sucesso e futuro da parceria, a executiva revela que até o final de 2023 as empresas esperam atender dezenas de clientes, auxiliando no processo de financiamento e liberação do seguro garantia.

N.F.

Revista Apólice