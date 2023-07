FenaSaúde, SESI e CNI debatem os desafios das fraudes nos planos de saúde

A FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar), o SESI (Serviço Social da Indústria) e a CNI (Confederação Nacional da Indústria) realizam, no próximo dia 18/7, o evento ”Fraudes contra os planos de saúde: enfrentamento e desafios para os contratantes”. O encontro acontece no auditório da CNI (Rua Surubim, 504, 9º andar – Brooklin Novo, São Paulo/SP), na modalidade presencial, das 9h30 às 12h.

O painel será dividido em três temas: “Fraudes que impactam o benefício corporativo’’, apresentado pela diretora-executiva da FenaSaúde, Vera Valente; ‘’O plano de saúde como diferencial para as empresas contratantes e a importância da boa gestão do benefício’’, por José Antonio Coelho Júnior, representante do Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar da Indústria (SESI/CNI); e “Ensinamentos do setor bancário na prevenção às fraudes e engajamento do cliente’’, com palestra de Adauto Duarte, diretor da CONSIF (Confederação Nacional do Sistema Financeiro) e diretor de Relações Institucionais Trabalhistas e Sindicais da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O debate será mediado pela jornalista especialista em saúde e CEO do portal Futuro da Saúde, Natalia Cumilane.

O evento propõe um encontro entre representes das operadoras e os maiores contratantes do país, para debater impactos e soluções visando o combate e a prevenção às fraudes contra os planos de saúde, que afetam diretamente o custo desse benefício para as grandes empresas. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas através do link.

Veja a programação:

9h30 – 10h: Welcome coffee

10h – 10h15: Abertura com FenaSaúde, SESI e CNI

10h15 – 10h30: Fraudes que impactam o benefício corporativo;

10h30 – 10h45: O plano de saúde como diferencial para as empresas contratantes e a importância da boa gestão do benefício;

10h45 – 11h: Ensinamentos do setor bancário na prevenção às fraudes e engajamento do cliente;

11h – 12h: Debate com mediação de Natalia Cuminale.

N.F.

Revista Apólice