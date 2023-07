Fator Seguradora lança programa de formação de Marketing Digital

Em junho, a Fator Seguradora lançou um novo programa de treinamentos online, centrado na venda efetiva de Seguros Responsabilidade Civil Profissional (E&O). Através do método “Fator 5C”, os treinamentos buscam capacitar os corretores para atrair e converter mais segurados, aumentando a visibilidade e presença online das empresas para garantir a expansão contínua de suas operações.

Esta iniciativa, projetada para transformar cada aluno em mestre na atração de clientes, utilizando ferramentas digitais, é ministrada por Eduardo Cortez e Bruno Felizardo, especialistas em Marketing Digital para corretores de seguros. Por meio desta parceria, a companhia reafirma seu compromisso em continuar investindo no futuro de seus parceiros de negócios.

“Nós visualizamos um cenário mais digital para a indústria de seguros como um todo e estamos orgulhosos de proporcionar, com exclusividade, um programa transformador para os corretores de seguros”, afirma Luiz Antonio da Fonseca, diretor executivo Comercial & Marketing da Fator Seguradora.

“Acreditamos firmemente no potencial da formação contínua, no poder da transformação digital como força impulsionadora dos negócios e na capacidade dos nossos parceiros em crescer sua base de clientes, usando técnicas e metodologias de marketing digital. Estamos ansiosos para ver como esses profissionais utilizarão as habilidades aprendidas para aprimorar suas operações, impactando diretamente a relação com os seus segurados”, finaliza Fonseca.

As aulas são 100% online e totalmente subsidiadas pela Fator Seguradora. A primeira turma do programa completou a série de capacitações em 5 dias, e para julho está programada a formação da segunda turma. Os interessados já podem se inscrever para o programa através do link.

