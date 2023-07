FAS Advogados e G10 Bank se unem para promover inclusão financeira em comunidades

Foi realizado, recentemente, o aguardado evento Paraisópolis Experience, que celebrou a parceria entre o FAS Advogados e o projeto G10 na viabilização do G10 Bank, migração de banco comunitário para banco digital e fintech social, com as configurações jurídicas exigidas pela legislação brasileira. A ocasião contou com a presença de Gilson Rodrígues, presidente do G10 Favelas e CEO do G10 Bank Participações, além dos sócios do FAS Advogados e membros da comunidade de Paraisópolis.

O FAS Advogados, por meio de suas equipes especializadas nas áreas de Direito Empresarial, Direito Bancário, Fintechs e Meios de Pagamento, ofereceu serviços essenciais na estruturação jurídica e regulatória da plataforma. O objetivo é atender a cerca de 13 mil comunidades brasileiras, cujo poder de consumo ultrapassa a marca de R$ 180 bilhões por ano.

O G10 Bank é uma organização social sem fins lucrativos, que busca garantir a inclusão financeira dos moradores de favelas, sendo a primeira fintech social brasileira com a missão de possibilitar a abertura de contas digitais para pessoas físicas e jurídicas. Além disso, a instituição disponibiliza um cartão pré-pago e uma plataforma de soluções de crédito especialmente desenvolvidos para os moradores de Paraisópolis, localizada em São Paulo.

“Participamos desta brilhante iniciativa com orientação técnica gratuita para a viabilização do projeto”, explica Paulo Focaccia, Managing Partner do FAS Advogados. “Muito mais do que serviços financeiros, esta iniciativa garante o acesso à cidadania”, completa.

De acordo com Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas e fundador do G10 Bank, a criação dessa fintech social permitirá um sonho antigo da favela que é empreender, transformar e aproveitar oportunidades como, por exemplo, o Favela Brasil Xpress, de Paraisópolis, para compras online e entregas na porta de casa. Para ele, não existe inovação sem a favela. Além do Favela Xpress, a rede do G10 Favelas conta com 18 negócios que, juntos, geraram 849 empregos diretos. Entre eles, o Favela Music, que promove eventos de arte e cultura nas favelas. Um dos planos do CEO, agora, é lançar um serviço de transporte por aplicativo que chegue aos moradores de favela.

