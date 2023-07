ENS e Aconseg-SP definem primeiros cursos da parceria

No início de abril passado, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) e a Aconseg-SP (Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado de São Paulo) firmaram parceria inédita no mercado de seguros brasileiro, para oferecer cursos com condições especiais a profissionais das assessorias de seguros.

Os programas abordam, principalmente, técnicas de vendas e marketing digital, e são voltados para o aprimoramento do atendimento ao consumidor. A iniciativa está alinhada ao PDMS (Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros), lançado neste ano pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), que busca ampliar a participação do setor para 10% do PIB até 2030.

Nesta semana, ENS e Aconseg-SP anunciaram os primeiros cursos disponibilizados pela parceria, com início a partir de 17 de julho. Foi criado um ambiente digital de educação continuada (landing page), mais conhecido como a Universidade Corporativa da Aconseg-SP, para os interessados obterem mais detalhes sobre os programas.

Confira abaixo a relação inicial:

– Comercializando Saúde Suplementar e Planos Odontológicos;

– Comercializando Seguros de Responsabilidade Civil Geral;

– Comercializando Seguros de Vida;

– Negociação;

– Mídias Sociais Como Canal de Relacionamento no Mercado de Seguros;

– Seguros Patrimoniais (Riscos Nomeados, Riscos Operacionais e Ramos Diversos).

“Neste momento, a parceria efetivamente sai do papel e começa a se materializar. Esta é a primeira grade de cursos, muitas outras virão. ENS e Aconseg-SP estão dando uma valiosa contribuição para o setor de seguros ter uma reputação cada vez melhor perante a sociedade”, avalia o superintendente Regional São Paulo da ENS, Rodrigo Matos.

Mais informações sobre conteúdos, investimentos e datas de início podem ser conferidas no link.

N.F.

Revista Apólice