ENS disponibiliza podcast em comemoração aos 52 anos de existência

Na semana em que completou 52 anos de existência, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) trouxe mais uma ferramenta de capacitação para o mercado brasileiro de seguros. Como parte das comemorações pelo aniversário, a instituição lançou, na última sexta-feira, 30 de junho, seu mais novo canal de comunicação: o ENSCast.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um espaço para disseminação de conhecimentos, debates e análises sobre os principais temas dos mercados de seguros e negócios.

Além de manter os ouvintes por dentro de todas as tendências do setor, o ENSCast vai informar as principais novidades da Instituição e dar detalhes dos diversos programas educacionais, como as recém-criadas certificações avançadas, imersões internacionais, Curso para Habilitação de Corretores de Seguros, graduações, pós-graduações e MBAs.

“O ENSCast é a principal ação comemorativa do nosso aniversário. Ele foi criado para expandir o alcance da Escola, fazer com que ela impacte novos públicos. Acreditamos que o podcast é uma forma eficiente e acessível de disseminar conhecimento, conectar profissionais e promover discussões relevantes”, destaca o presidente da ENS, Lucas Vergílio.

Primeiro episódio no ar

O ENSCast contará com a participação de convidados especiais, como docentes, executivos, especialistas e empreendedores do setor, que vão compartilhar experiências e visões sobre o mercado, além de falar sobre os desafios e as oportunidades que se apresentam aos profissionais de seguros.

Os ouvintes poderão acompanhar o podcast gratuitamente pelas plataformas de streaming de música Spotify, Amazon Music e Google Podcasts. No primeiro episódio, o bate-papo foi entre os executivos da Escola, Lucas Vergílio (presidente) e Maria Helena Monteiro (diretora de Ensino), que falaram sobre o lançamento do ENSCast e outros projetos da Instituição.

“A ENS reafirma o seu compromisso em continuar promovendo a excelência acadêmica, a capacitação profissional e o desenvolvimento do mercado de seguros. Com o lançamento do podcast, buscamos fortalecer ainda mais nosso papel como instituição de ensino de referência no setor, proporcionando conteúdos relevantes e atualizados para profissionais e interessados na área”, pontua Maria Helena.

