Em parceria com a Icatu, PicPay lança seguro de vida

O PicPay acabou de ampliar a oferta do seu hub de seguros com o lançamento do seguro de vida. A partir de R$ 7,70, o novo produto é oferecido em parceria com a Icatu e contempla morte natural ou acidental, invalidez por acidente e assistência funeral. Além disso, o seguro tem a vantagem de ter coberturas que podem ser utilizadas em vida, como hospitalização e doenças graves, e ainda tem sorteio mensal no valor de R$ 10 mil.

Ao contrário das opções disponíveis no mercado, o produto abrange todas as profissões e sem alteração de preço. O limite de cobertura pode chegar a R$ 250 mil e a aceitação é automática e instantânea.

Outro diferencial é a cobertura mais ágil em caso de internação hospitalar. O seguro pode ser acionado logo após 12 horas, enquanto a maioria dos outros produtos somente após 48 horas, e cobre 360 diárias hospitalares.

Com o primeiro mês de contratação gratuita, o seguro de vida PicPay complementa o hub e se junta ao seguro carteira digital e seguro celular. O lançamento faz parte da intenção de reforçar o portfólio e ajudar na principalidade dos mais de 30 milhões de usuários ativos.

“Queremos oferecer um seguro que dê proteção para nossos clientes em vida e também ampare as famílias nos momentos mais difíceis, reforçando nossa presença e eficiência como principal opção para nossos usuários” afirma Frederico Trevisan, executivo responsável por Cartões e Seguros no PicPay.

O produto tem como seguradora a Icatu e tem gestão 100% digital da PicPay diretamente pelo app, assim como todo o processo de contratação, desde a simulação até a confirmação.

“Já temos notado um maior interesse, especialmente do público mais jovem, por proteções desse tipo. Com uma cobertura diferencial e jornada simples aliadas à primeira parcela grátis, a parceria com o PicPay é um movimento para que alcance ainda mais pessoas”, conta Guilherme Hinrichsen, vice-presidente Comercial da Icatu.

Como contratar o seguro de vida PicPay?

– Abra o aplicativo do PicPay;

– Na tela inicial, procure a lupa e pesquise por “seguros”;

– Localize a opção se seguros de vida;

– Selecione o plano desejado e a sua profissão;

– Toque no botão “Contratar”;

– Escolha a forma de pagamento e confirme.

